La lotta tra UniCredit Bank in Germania sulla Commerzbank rivela gli ostacoli al progresso dell’unione bancaria economia

Il progetto dell’Unione bancaria europea è iniziato nel 2014, con la creazione di un meccanismo unico di vigilanza bancaria uno dei suoi pilastri. Ma oggi, dieci anni dopo, l’unione bancaria resta frammentaria e incompleta. Questa settimana, il rifiuto da parte del governo tedesco della mossa della banca italiana UniCredit di acquisire una partecipazione importante nella banca tedesca Commerzbank rivela gli ostacoli che deve affrontare il progetto, nonostante la retorica secondo cui le fusioni dovrebbero essere incoraggiate per abbattere le barriere nazionali; A maggior ragione in un momento in cui dobbiamo competere con Stati Uniti e Cina.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha descritto la strategia della UniCredit Bank, il cui valore di mercato è tre volte quello della Commerzbank, come un “attacco ostile”. Berlino considera l’entità tedesca un asset importante per le sue piccole e medie imprese. Il rifiuto e le dichiarazioni della Cancelliera hanno suscitato le critiche del governo italiano. Nel frattempo, anche se Berlino ha mantenuto un atteggiamento accomodante, le azioni di UniCredit e Commerzbank sono salite. “Non si tratta di mercati, è più una questione di nazionalismo economico”, afferma Nicolas Fearon, membro senior del Bruegel Institute e del Peterson Institute for International Economics di Washington.

Il rifiuto di Berlino arriva nel momento in cui viene riproposta l’idea di completare l’unione bancaria. Solo poche settimane fa, il tanto atteso rapporto dell’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi si è concentrato ancora una volta su questo tema. Per aumentare la capacità di finanziamento del settore bancario, l’Unione Europea dovrebbe cercare di rilanciare il processo di cartolarizzazione [capacidad de convertir las carteras en derechos de compraventa] E completare l’unione bancaria. “Un passo minimo verso il completamento dell’unione bancaria sarebbe quello di creare una giurisdizione separata per le banche europee con significative operazioni transfrontaliere che non tenga conto delle differenze tra paesi dal punto di vista normativo, di vigilanza e di gestione delle crisi”. Puntamento.

L’Unione bancaria europea si basa su tre pilastri, il primo dei quali – un meccanismo di vigilanza unico e un meccanismo decisionale – è già in atto. Anche se il secondo ha un grave tallone d’Achille ed è molto vulnerabile in caso di crisi: ha un fondo, attualmente pari a circa 77 miliardi di euro, alimentato dalle banche, ma se si verifica una crisi grave, quel fondo (che copre 2.777 banche) non sarà sufficiente. Attualmente non esiste alcun sostegno di bilancio o finanziario per integrare questo fondo in caso di grave crisi o in caso di carenza di tali risorse; Questo è un punto che proprio l’Italia oscura.

Non è ancora stato varato il terzo pilastro dell’unione bancaria: il Fondo unico europeo di garanzia dei depositi, che tutela i conti (o almeno una parte) delle banche dei 21 Stati membri dell’unione bancaria (tutte quelle dell’eurozona più la Bulgaria ). ) Con una garanzia congiunta. Ciò è dovuto principalmente all’opposizione della Germania, che è riluttante ad assumersi il rischio di accumulare debiti e teme di dover assumersi la responsabilità delle manovre delle banche di altri paesi di cui non si fida (soprattutto quelle del sud).

Il caso di Commerzbank e UniCredit Bank è quindi molto tipico e rappresenta un test per verificare se l’impegno a favore dell’unione bancaria e i discorsi dei leader al riguardo siano reali o vuoti. “È troppo presto per giudicare cosa accadrà con l’opposizione tedesca e se il processo UniCredit sarà portato a termine. Se ciò accadrà, l’unione bancaria sarà realtà. Anche senza modificare la legislazione, gli azionisti hanno considerato questo accordo una buona idea , le azioni sono aumentate e la governance del mercato positiva.

“C’è un tale stato di sfiducia tra gli Stati membri che, anche se l’unione bancaria con i suoi tre pilastri fosse completata, verrà preservata”, afferma Judith Arnal, ricercatrice presso l’Elcano Institute e il CEPS, che crede che le capitali avranno un mancanza di fiducia tra gli Stati membri. Hanno dubbi sul fatto che l’entità bancaria risultante prenderà le sue decisioni in caso di crisi, basandosi sugli interessi nazionali. “Sta succedendo qualcosa di simile a quanto accaduto con l’Unione dei mercati dei capitali, lanciata nel 2015. Vengono lanciati buoni progetti ma poi non c’è un vero sostegno politico, che potrebbe farsi avanti in caso di crisi economica. “Dobbiamo agire ”, ha sottolineato, completando l’unione bancaria e imponendo fusioni transfrontaliere.

Le normative prudenziali (le norme sulle entità di capitale devono rispondere) sono state notevolmente inasprite durante la recente crisi finanziaria e le banche sono state scoraggiate dalle fusioni transfrontaliere. Quindi la fusione era nazionale. Ciò significa un mercato più concentrato a livello nazionale con meno concorrenza, ma in cui non ci sono operatori europei e nessuna banca paneuropea. Inoltre, nell’UE non esistono banche d’investimento forti, che è un’altra questione in sospeso.

Il governo tedesco ha una partecipazione del 12% in Commerzbank, quindi una potenziale acquisizione di una buona percentuale da parte di UniCredit Bank (che vuole aumentare la propria partecipazione al 29,9%) è una questione politicamente delicata. Anche l’opposizione tedesca ha criticato le intenzioni dell’entità italiana. In Germania, dove ci sono preoccupazioni per il destino di Commerzbank e per eventuali tagli di posti di lavoro (l’entità ha più di 25.000 clienti commerciali, quasi un terzo dei pagamenti del commercio estero tedesco e più di 42.000 dipendenti), non sono solo critici nei confronti il fondo, ma anche le forme operative di UniCredit Bank, che ha raccolto circa il 21% della banca tedesca attraverso una combinazione di azioni e derivati ​​finanziari.

Se completata, l’acquisizione rappresenterebbe il primo significativo accordo bancario transfrontaliero in Europa dopo la crisi finanziaria. “Un compromesso è ancora possibile, ma l’ostilità crescente in Italia e Germania potrebbe ostacolare qualsiasi passo significativo verso il completamento dell’unione bancaria e dell’integrazione dei mercati dei capitali, che tutti i partiti considerano necessari per far uscire l’Europa dal suo malessere”, afferma David Marsh, presidente. Dal Centro ricerche economiche e bancarie OMFIF, in un’analisi della questione.