La Lotus Elise CALLUM elettrica si ricarica in meno di 6 minuti

CALLUM, la società di progettazione e ingegneria fondata dal famoso ex designer di Jaguar o Aston Martin, Ian Callum, non smette di mostrare la diversità delle sue proposte anche sotto forma di nuove auto. in questa occasione L’azienda ha stretto una partnership con Nyobolt, uno sviluppatore di batterie a ricarica ultra rapida per creare un’auto sportiva elettrica che, oltre a utilizzare la sua tecnologia, è leggera e ha un design moderno.

Caratteristiche generali del Nyobolt EV

Ecco come nasce questa persona Nyobolt EV, un’auto sportiva elettrica a due posti con un design chiaramente ispirato alla prima Lotus Elise S1, dietro il suo design c’è nientemeno che Julian Thompson, il padre originale della creatura che ha concepito all’inizio del 1994 e che ha sempre voluto evolversi per adattarsi ai tempi moderni. Il risultato è un’auto dall’aspetto davvero moderno, pur conservando le forme originali dell’Elise della metà degli anni ’90, grazie ai nuovi fari a LED o ai nuovi cerchi da 19 pollici. Il suo corpo è anche 100 mm più largo e 150 mm più lungo dell’Elise, il che aggiunge alcune modifiche per un aspetto più aggressivo come una vita più alta. Include anche un tettuccio rigido rimovibile per il divertimento di guida decappottabile.

Callum

Tutto questo in aggiunta Un’auto che pesa meno di una tonnellata, pur essendo elettrica. Il segreto sta nella mano della batteria da 35 kWh, ma grazie alla tecnologia Nyobolt è in grado di effettuare una ricarica completa in soli 6 minuti con l’infrastruttura di ricarica esistente, ottenendo così un’autonomia massima fino a 250 km..

Al momento, Callum, responsabile dello sviluppo e della produzione dell’auto, lo presenta come Modello concettuale, quindi sembra che la sua produzione non arriverà presto. Ad ogni modo, la proposta sembra davvero buona, quindi non vediamo l’ora di vederla arrivare in strada il prima possibile insieme al resto dei suoi dettagli.