La luce è 10 volte più economica in Spagna che in Germania, Francia e Italia questo lunedì

Il prezzo della luce questa domenica è del 60% in più rispetto a ieri, e domani scenderà ancora del 45% sotto i 12 euro/MWh. Domenica scorsa, 8 gennaio, è stato il dato più basso a superare i 9 Euro MWh.

Il prezzo minimo, 3 euro, è offerto dalle 01:00 alle 02:00 e dalle 03:00 alle 05:00.Il prezzo massimo è di 34,20 euro se prenotato tra le 20:00 e le 21:00.

In Spagna Paghiamo 10 volte meno dei paesi limitrofi. Questo lunedì l’elettricità costerà 151,1 euro in Italia, 134,7 euro in Francia e 128,7 euro in Germania. La Germania consiglia gli utenti Baden-Württemberg dalla domenica pomeriggio alla domenica sera per ridurre il loro consumo energetico. Se possibile, il governo consiglia agli utenti di anticipare il consumo previsto al pomeriggio.

In assenza del meccanismo della “eccezione iberica” ​​che controlla il prezzo del gas per la produzione di energia elettrica, il prezzo dell’energia elettrica in Spagna sarebbe in media di 42,89 euro/MWh.Ciò significa che pagheranno mediamente il 72,70% in meno rispetto all’indennizzo per i clienti della tariffa regolamentata di 31,18 Euro/MW.

Qual è l’eccezione iberica?

Il “meccanismo iberico” è entrato in vigore il 15 giugno. I prezzi del gas per la produzione di energia elettrica sono in media di 48,8 euro per MWh per dodici mesiCiò include il prossimo inverno, un periodo in cui i prezzi dell’energia sono alti.

specifica, ‘L’iberico è un’eccezioneAprire la strada al gas naturale per generare elettricità da un prezzo di 40 Euro/MW nei primi sei mesi.e poi, con incrementi mensili di cinque euro/MWh fino al completamento della misura.

L’esecutivo spagnolo ha già chiesto a Bruxelles di estendere la ‘eccezione iberica’ Almeno fino alla fine del 2024, a 45-50 euro per megawattora (MWh), come adesso.