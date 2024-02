L'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha ufficialmente nominato Zoozve l'unica quasi-luna conosciuta di Venere, scoperta nel 2002 dall'astronomo Brian Scaife.

Zoozve, precedentemente chiamato 2002VE68, è un quasar, il che significa che è un asteroide che sembra orbitare attorno a Venere, ma non è legato gravitazionalmente. Invece, orbita attorno a Venere e al Sole in un'orbita complessa. L'orbita di Zoozve è instabile, il che significa che alla fine verrà espulso dalla sua orbita sublunare.

L'esistenza di tali quasar era stata prevista, ma non ne fu scoperta nessuna finché Skive non scoprì e inseguì Zosvi nel 2002. Da allora, è stata scoperta una quasi-luna di Nettuno, così come sette quasar della Terra, riferisce la Planetary Society. Nella situazione attuale.

Poiché Zusvi attraversa il percorso orbitale della Terra, è anche considerato un asteroide vicino alla Terra. Questa designazione, combinata con il diametro dell'asteroide di circa 230 metri, significa che Zusvi è considerato un oggetto potenzialmente pericoloso, anche se non è prevista la collisione con la Terra.

Il nome Zoozve non è affatto tipico dei corpi planetari. L'Unione Astronomica Internazionale, responsabile dell'approvazione dei nomi dei corpi celesti, preferisce nomi di origine mitologica per oggetti come Zoseo che attraversano l'orbita terrestre. Il nome è stato suggerito da Latif Nasir, co-conduttore del podcast scientifico Radiolab, che ha contattato Skiff dopo aver visto un poster per bambini sul sistema solare che mostrava una luna accanto a Venere con accanto il nome “ZOOZVE”.

Nasser ha indagato su questa strana denominazione, ha confermato che Venere non ha lune conosciute e ha scoperto che il nome (e l'inclusione della luna stessa) era un errore commesso dall'artista che ha realizzato il poster. Durante la ricerca su quali lune includere, l'artista Alex Foster ha visto qualcosa online sulla scoperta di una quasi-luna di Venere e ha scritto “2002VE” nei suoi appunti, poi lo ha interpretato erroneamente come “ZOOZVE” quando lo ha trascritto nell'illustrazione.

Nasser si avvicinò a Brian Scaife e lo convinse a cambiare il nome ufficiale dell'oggetto nel più affascinante Zosus, e il 5 febbraio 2024, l'Unione Astronomica Internazionale annunciò ufficialmente la nuova quasi-luna.