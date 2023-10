La macchina DeLonghi Dedica è ideale per preparare caffè espresso e caffè latte

Quando cerchiamo una macchina da caffè semiautomatica, quasi per inerzia, la macchina che ci verrà consigliata nei centri e che apparirà più spesso su Internet è DeLonghi personalizza, una caffettiera progettata da una famosa azienda italiana, che, grazie ai suoi molteplici pregi, è entrata nelle cucine di migliaia di case. Ora la tua versione arte Ha uno sconto su Amazzonia Resta a 199 euro.





Questa caffettiera De Longhi Il suo prezzo precedente su Amazon era di 242,10 euro. Ora con lui Sconto 43 euroIl suo prezzo scende a 199 euro. La spedizione è gratuita e veloce per gli utenti Prime o per chi usufruisce della prova gratuita di un mese del servizio al momento dell’ordine.

Con la De’Longhi Dedica incontriamo una macchina semiautomatica che, come abbiamo accennato in precedenza nella nostra guida alle migliori macchine da caffè sul mercato, è particolarmente adatta a quegli utenti che vogliono iniziare a realizzare le proprie macchine. caffè espresso E Latte macchiato Dai loro il tuo tocco personale.

Dispone di vaschetta raccogligocce estraibile con altezza regolabile, Schiuma di latte regolabileSerbatoio d’acqua 1 litro E il sistema Blocco termico Riscalda solo l’acqua necessaria per preparare il caffè in pochi secondi.

Dedica ha il potere 1.350 watt E 15 bar depressione. Ha la capacità di servire due tazze contemporaneamente e dispone di più filtri per caffè macinato o cialde compatibili.

