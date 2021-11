Il Centro strategico latinoamericano per la geopolitica (CILAG) ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto in Bolivia, tra il 18 ottobre e il 10 novembre, che si è concluso affermando che il 62,3% dei cittadini approva l’amministrazione del presidente in carica Luis Maple.

La serie Telesur mostra che in un sondaggio di 2.000 interviste telefoniche con cittadini nelle aree rurali e urbane di nove province, è stato riportato che il 36,7% valuta bene la direzione del capo di stato, mentre il 17,9% lo valuta molto bene.

Tuttavia, nel campo della lotta all’epidemia di COVID-19, e nello specifico del piano di vaccinazione, i partecipanti hanno concordato anche con l’amministrazione del presidente Arce: “Il 51,7% lo considera buono e il 24,4% è molto buono”, cita Telesur.

Da parte sua, l’Agenzia di informazione boliviana ha confermato che il popolo del paese sudamericano classifica l’amministrazione di obbligazioni e aiuti per quelli con la qualità più bassa e molto buona, che è attuata dal governo del presidente Luis Arres.

Il sondaggio intitolato “Panorama politico e sociale, Bolivia, novembre 2021” è uno studio quantitativo, condotto tramite sondaggi telefonici utilizzando il sistema CATI (Computer Aided Telephone Interview).