La magia accenna alla nostalgia: “Dominaria Remastered” è un tributo all’aereo che ha dato inizio a tutto

I maghi della costa Continua a festeggiare 30° anniversario a partire dal Magia: il raduno con il pubblicazione a partire dal Dominaria rimasterizzataun grande omaggio all’aereo da cui è iniziata la storia del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. Dominaria rimasterizzata Sono nato con un nome Ancora la seconda raccolta rimasterizzata Spirale temporale rimasterizzatache mostra la nota mappa di Dominaria con un tratto Ristampato Una delle carte più ricercate, Entry Nuove illustrazioniL’animazione con illustrazioni incredibili è tornata cornice d’epoca.

Una collezione che fa appello alla nostalgia: Dominaria rimasterizzata Ci riporta indietro nel tempo Fascino

Dopo, dopo Dominaria Unitadi recente Guerra dei fratelli S Inizia il 2022I maghi sono tornati nella mischia con un nuovo prodotto che è a Un’occasione tanto attesa sia per i giocatori esperti che per quelli più nostalgici giocare Fascino Usando le tue carte preferite sull’amato tabellone di Dominaria. Ma c’è di più.

“ Le carte classiche del piano Dominarian avranno sia una nuova grafica che una vecchia versione in questo mazzo.

È un prodotto che cerca di incoraggiare i collezionisti ad aumentare e integrare la loro collezione con nuove stampe e illustrazioni progettate per l’occasione. Dominaria rimasterizzata essere disponibile in Trascina i booster e i booster di impilamento Esso consiste in 271 carte in totale, che sono 101 comuni, 80 mod, 60 rarità, 20 rarità leggendarie e 10 terre base. Come spiegato da Wizards, ci sono 45 carte No Limit e 150 carte Retro Frame nel gioco. Dominaria rimasterizzata-Imitando il design originale delle carte da gioco Fascino.

Le carte sono illimitate Dominaria rimasterizzata Con nuove illustrazioni e versioni delle carte preferite dai fan di tutta la storia Fascino, rimanendo fedele allo spirito originale. Queste carte possono essere trovate su Buste per draft e da collezioneentrambi in versione Patatine fritte Tradizionale ovviamente Patatine fritte. Questa collezione, che viene lanciata oggi, vedrà una serie di eventi nei negozi il 13 e il 15 gennaio e può già essere acquistata tramite negozi online, Amazon o negozi specializzati.

I Draft Pack di Dominaria Remastered includono:

910 carte congiunte

3 non è comune

1 raro o leggendario raro

1 carta Vintage Frame di qualsiasi rarità

1 nucleo di messa a terra retrò

1 gettone

I potenziamenti della raccolta in Dominaria Remastered includono: