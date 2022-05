La magica combinazione che rende più sopportabile l’attesa tra i suoi splendidi ambienti

Membri K. Rowling Universo Le nostre unghie stanno finendo. L’impazienza ci infastidisce ogni giorno, si spera Eredità di Hogwarts Alla fine del 2022 ci siamo finalmente messi le mani sopra. La magia della più grande scuola di Magia e Stregoneria ci aspetta.

Anche se abbiamo ricevuto molto gameplay con la sua introduzione poche settimane fa, la verità è che siamo affamati di più immagini delle novità di Avalanche Software. Per qualche motivo non lo spieghiamo e ne siamo grati allo stesso tempo, lo sviluppatore ha condiviso 20 minuti di Eredità di Hogwarts formato ASMR.

“Piove in un tranquillo pomeriggio di primavera Eredità di Hogwarts. Tempo per rilassarsi con una piacevole passeggiata nel parco del castello e dietro Hogsmeade“, si legge nella descrizione del video. La verità è, infatti, che il suono della pioggia non ci lascia altra scelta che mettere da parte lo stress della nostra vita.

La cosa migliore è che possiamo vedere i cantieri di Hogwarts da nuove prospettive, incluso il passaggio dinamico del tempo che sappiamo già accadrà. Al contrario, la città di Hogsmeade sembra mostrarci quanto sia bella, anche con un magico annaffiatoio che si prende cura delle piante.

Dobbiamo ricordarlo Hogwarts Legacy non avrà alcun tipo di micropagamento, quindi i nostri portafogli di investimento saranno più tranquilli. D’altra parte, ho preso molto bene lo studio Si è verificato un errore durante la preparazione della presentazione E lo hanno mostrato al mondo intero.