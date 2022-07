La Major League Baseball Players Association accetterà l’arruolamento internazionale a partire dal 2024

NEW YORK — I giocatori della Major League Baseball hanno detto per la prima volta venerdì che sarebbero disposti ad accettare un draft da giocatori dilettanti internazionali, ma hanno suggerito che includesse molto più denaro di quanto si aspettassero i club, oltre a una struttura più liberale.

La Players Association ha presentato la sua proposta venerdì durante un incontro con i massimi dirigenti della lega. I dettagli sono stati rivelati da un funzionario sindacale che ha parlato alla stampa a condizione di mantenere l’anonimato, poiché a nessuno è stato permesso di rilasciare dichiarazioni.

La federazione ha proposto di mettere da parte 260 milioni di dollari per una finestra per la firma del progetto per il 2024. I club dovranno garantire i valori di assegnazione e avranno la flessibilità di sovrascriverli con denaro bonus, ha detto all’Associated Press una persona che ha familiarità con la questione. il programma.

Questa fonte ha richiesto l’anonimato in quanto gli accordi non sono stati annunciati.

Le major league hanno proposto il 28 luglio dello scorso anno che il draft 2024 includesse un esborso di $ 181 milioni per i primi 600 giocatori e una spesa totale di $ 190 milioni, rispetto ai $ 166 milioni spesi nel periodo di trasferimento del 2021.

La proposta della major league includeva assegnazioni rigorose per ogni posto. Per il 2024, verranno assegnati $ 5.512.500 per la prima scelta, scendendo a $ 265.000 per la decima scelta.

L’accordo del 10 marzo, che ha posto fine alla chiusura di 99 giorni, ha fissato il 25 luglio come termine ultimo per l’adesione del sindacato alla bozza. Senza un accordo, si applicherebbe comunque un compenso diretto per le scelte alla bozza, così come lo schema di offerta idonea per i free agent.

Questa struttura ha ostacolato il mercato per alcuni giocatori, come gli sparatutto Dallas Keuchel S Craig Kimbrel nel 2019.

Per molto tempo, i registi hanno cercato un progetto internazionale simile al progetto amatoriale tenuto dal 1965 per i residenti negli Stati Uniti e in Canada. Questa struttura conferisce ai club diritti esclusivi sui giocatori.

Dal 1990, la bozza includeva i residenti dei territori degli Stati Uniti, come Porto Rico.

La federazione ha detto che sarebbe d’accordo su un concetto di venti round proposto dalla leadership. Tuttavia, ha sostenuto che il denaro dovrebbe essere distribuito in modo diverso in luoghi diversi.

I giocatori programmeranno il Draft 2024 per la fine del 2023, mentre la Major League Baseball preferisce tenerlo tra gennaio e marzo.