La mancanza di chip raggiunge anche le cartucce per stampanti

il Cracker di zucca Ha causato una grave crisi Interessa molti settori. Ad esempio, l’industria automobilistica e, naturalmente, elettronica e computer. È chiaro in molti casi che avere meno chip del necessario influisce negativamente sulla produzione di vari dispositivi e apparecchiature. Rende persino necessario realizzare prodotti con chip che di solito svolgono compiti specifici senza di essi, riducendone così le capacità e la funzionalità.

Ma altre volte, l’integrazione dei chip nei componenti e nell’hardware non è così ovvia e, sorprendentemente, la mancanza di chip può influire su di essa. Questo è il caso delle cartucce di inchiostro e toner per le stampanti. In particolare, le stampanti Canon che risentono di questa carenza.

Il chip inserito nelle cartucce d’inchiostro aggiunge loro alcune funzioni. Tra questi, la validazione ha lo scopo di verificare se l’inchiostro trasportato dalle cartucce con chip integrati realizzate dal produttore è originale. Cioè, sono della stessa marca della stampante in cui verranno utilizzati. Sono anche usati per vedere quanto inchiostro è rimasto al loro interno e servono come indicazione agli utenti per vedere se è rimasto poco inchiostro e dovrebbero cambiarlo.

Ma la loro carenza ha causato il dilemma di Canon: produrre o rimuovere meno cartucce d’inchiostro. Secondo Dichiarazione pubblicata sul sito web di Canon Europe, ha scelto quest’ultimo. Almeno per alcuni modelli di stampante: 19 domini per le serie imageRUNNER e ImageRUNNER Advance, per lavoro. Così, perPer garantire che i nostri clienti non perdano mai una stampa, Canon ha innovato sulla carenza di chip per garantire che possiamo fornire cartucce di toner. Canon ha iniziato a produrre cartucce di toner senza chip. Anche se ci saranno alcune piccole modifiche inevitabili alla nostra esperienza del cliente, potrai continuare a stampare come al solito.«.

Canon conferma, sì, che questa sarà solo una soluzione temporanea fino a quando la produzione di chip non tornerà alla normalità. Tuttavia, per Gli utenti possono ignorare i messaggi di errore che può apparire quando si tenta di utilizzare queste cartucce senza chip, Canon ha pubblicato un file Una guida che mostra come bypassare questi messaggi per ora E fai in modo che la stampante smetta di controllare se queste cartucce sono originali o meno e che coloro che le utilizzano possano stampare con esse.