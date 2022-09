La manovra spericolata di una gru in pista che potrebbe finire in tragedia: il mio momento drammatico nella gara italiana di Formula 1

L’auto di Ricardo si è allontanata

È stato un momento di dramma vissuto Gran Premio d’Italia Formula 1 In pareggio quando la leva è entrata per rimuovere la McLaren da Daniele Ricciardo Che se n’è andato a causa di un guasto meccanico. Invece di issare una bandiera rossa, l’ingresso della safety car ha permesso alle auto di proseguire in pista, e alcune sono rapidamente passate dove l’australiano era partito. Uno di loro è passato così vicino che potrebbe essere stato un incidente simile a quello che gli è costato la vita. Giulio Bianchi.

Al 47° giro Ricciardo si è fermato nella zona opposta alla leggenda Il circuito italiano che compie 100 anni. Era in un punto in cui la via di fuga era stata ridotta e la prima uscita doveva rimuovere le auto diversi metri dietro di lui, rendendo impossibile per i ranger di pista rimuovere la McLaren.

La gara è stata avvisata e ci sono voluti quattro giri prima che il carro attrezzi apparisse sulla scena, ma invece di issare bandiera rossa, i padroni di casa hanno deciso di restare con cautela. In quel momento è stata scattata la foto aerea rimuovendo l’auto di Ricciardo e diverse auto sono passate e dopo essere uscite dalla curva precedente sono arrivate a velocità media.

Le migliori alternative al Gran Premio d’Italia

Nonostante fosse lì in quel momento i cuori si sono fermati ed è stato allora che la Williams ha sterzato a destra e se non avesse ridotto la velocità avrebbe potuto colpire la leva che stava indietreggiando. Qualcosa di simile è successo con l’incidente di Bianchi al Gran Premio del Giappone 2014, quando la gara è stata neutralizzata anche per mettere fuori gioco la Sauber. Adriano Subtelma un difetto marussia Gli ha impedito di girare il francese colpito che ha colpito la gru. Nel luglio 2015, dopo nove mesi di coma, Bianchi è deceduto..

I padroni di casa probabilmente pensavano che il ritiro della vettura di Ricciardo sarebbe stato più rapido e, alzando bandiere rosse, le vetture avrebbero dovuto scavare e poi rimettere in griglia per riprendere gli ultimi giri. Ma la situazione richiedeva questa alternativa di fronte al passato di Bianchi.

Fortunatamente non c’è stato un incidente di cui si sia pentito, ma poi è sorto un altro problema che ha fatto infuriare i fan. Il ritiro della McLaren ha richiesto più tempo del previsto e la cautela è continuata fino al punto in cui la gara si è conclusa con la safety car in pista. Era una moda passeggera nel “Tempio della Velocità”, come è noto a Monza, dove non si vede l’identificazione manuale Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari).

Così si è conclusa la gara di Monza: la safety car davanti alle auto da corsa (TV Capture)

Nonostante la questione sia regolamentare, la FIA deve cambiare la regola per consentire almeno un giro di velocità in più dopo un pareggio. Ciò ha portato a un’ondata di critiche da parte dei fan sui social network e l’argomento era di tendenza.

Dopo la gara, Ricciardo ha commentato: “Sono un po’ triste. Sono entrato in curva e la macchina non è entrata nel cambio. Sono entrato e non vedevo dove aiutare. Alla fine è stato un peccato della gara”.

La vittoria corrisponde a Verstappen che si è posizionato al vertice del campionato e con sei date rimanenti per affrontare due volte il mondiale. Aggiungi 335 punti e supera Leclerc 116 quando ci sono 156 in disputa.

La gara di questa domenica è stata l’ultima in Europa e il calendario entrerà nella sua nuova incursione asiatica, con due ritorni: il 2 ottobre si correrà a Singapore e il 9, in Giappone, all’Autodromo di Suzuka.

Immagini della safety car a Monza

Continuare a leggere