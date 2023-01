La maratona di 3 ore apre l’anno ad Adelaide | Giro dell’ATP

L’ATP Tour è tornato in grande stile questo nuovo anno all’Adelaide International 1. Si è svolto in un duello che si è risolto domenica 1 gennaio, dopo 2 ore e 57 minuti, e Marcos Giron ha finito per conquistare la sua squadra, dopo aver realizzato due salvataggio del punto partita.

Ha sconfitto il numero sette del mondo americano Richard Gasquet 7-6 (5), 6-7 (5), 7-5 nella partita di apertura del 2023.

È stata una battaglia. È un modo per iniziare l’anno. Mi piacerebbe vincere in due set, ero all’intervallo nel secondo set “, ha detto Geron, che ha salvato due delle tre opportunità di break che ha affrontato. “Ma Richard è un giocatore eccezionale. È un grande giocatore, quindi il gioco non finirà mai fino alla fine. Aveva match point nel terzo. Sono stato davvero felice di aver avuto la possibilità di vincere”.

“Ho lavorato duramente a dicembre, quindi è stata una battaglia, ma voglio andare avanti”, ha aggiunto l’americano, che è riuscito a collezionare 5-3, 40/15 nel terzo set contro Gasquet. dalla sua parte.

Ora al secondo turno affronterà la testa di serie numero 2 Felix Auger-Aliassime o l’australiano Alexei Popyrin.

Da parte sua, il connazionale Mackenzie McDonald non ha avuto molti problemi a qualificarsi per il secondo turno. Ed è che il suo rivale, il colombiano Daniel Elahi Galan al suo primo spettacolo nel 2023, si è dovuto ritirare a causa di un infortunio addominale quando la partita era 6-3, dopo 40 minuti.

McDonald attende il vincitore tra la testa di serie numero 5 Holger Rohn e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Questa domenica hanno anche completato i quattro posti disponibili per la tappa precedente, che è andata nelle mani di Soon-Woo Kwon, Roman Safiullin, Alexei Popyrin e Rinky Hijikata.

Qualificazione individuale – secondo turno

ATP – Fase di qualificazione – [1] Kwon (Corea) Dott [5] T.Daniel (Giappone) 76 (4) 46 76 (2)



ATP – Fase di qualificazione – [3] R. Safiullin Dott [7] F. Pospisil (Canada) 67 (5) 62 63



ATP – Qualificazioni – AUS Popyrin (AUS) d Y. Wu (CHN) 64 36 75



ATP – Fase di qualificazione – [WC] R. Hijikata (Australia) DJ Duckworth (Australia) 75 64