La Marina americana promette di affrontare il “comportamento aggressivo” della Cina.

La Marina americana ha risposto al recente scontro tra navi cinesi e filippine nel Mar Cinese Meridionale.Ha promesso di affrontare il presunto “comportamento aggressivo” delle forze di Pechino nella regione.

Il vice ammiraglio Carl Thomas, comandante della settima flotta statunitense, ha assicurato alle Filippine il sostegno di Washington nell’affrontare le “sfide comuni” nella regione: “Le mie forze sono qui per una ragione”.

Thomas ha fatto i suoi commenti tre settimane dopo che A.J incidente In cui una nave della guardia costiera cinese ha utilizzato cannoni ad acqua contro una nave filippina che trasportava rifornimenti per le truppe a bordo della nave da guerra Manila che si era deliberatamente arenata in acque poco profonde nel Mar Cinese Meridionale.

“Devi sfidare le persone e direi che il business è in una zona grigia”, ha detto Thomas. Reuters. E ha sottolineato che “quando ti mettono sempre più pressione, devi rispondere, devi muoverti e lavorare”, sottolineando che non esiste miglior esempio di “comportamento aggressivo” di quello accaduto il 5 agosto scorso. il banco di sabbia.

Thomas ha avuto colloqui con il vice ammiraglio Alberto Carlos, che dirige il comando occidentale filippino, incaricato di supervisionare gli interessi di Manila nel Mar Cinese Meridionale. “Condividiamo sicuramente le sfide. Quindi volevo capire meglio come vede le operazioni di cui è responsabile. E volevo assicurarmi che capisse cosa ho a disposizione.”

La Settima Flotta statunitense, di stanza in Giappone, copre un’area operativa di oltre 124 milioni di chilometri quadrati nell’Oceano Pacifico occidentale. Ha circa 70 navi, 150 aerei e circa 27.000 marinai.

