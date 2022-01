La Marvel introdurrà varianti di Avengers in “Doctor Strange 2” secondo un leak | UCM | MCU | Vendicatori | Disney Plus | prima | gioco sportivo

“Doctor Strange in un multiverso di folliaSarà uno dei film più importanti dell’Avengers Cinematic Universe. Dopo il film Spider-Man: No Way Home, la trama prende una svolta inaspettata verso il multiverso.

Ricorda che diversi cattivi del franchise di Spider-Man, così come i tre Peter Parker, hanno attraversato il multiverso per risolvere tutto ciò che Doctor Strange ha causato.

Alla fine di questo nastro, i Marvel Studios hanno condiviso il primo trailer ufficiale di Doctor Strange 2. Lì puoi vedere Strange che visita Scarlet per chiederle del multiverso.

A quanto pare, ha scatenato una “follia multiverso” e loro due, insieme all’America di Chavez, saranno responsabili della risoluzione di tutto. Ancora più sorprendente è l’improvvisa comparsa della variante Doctor Strange.

Sarà una versione malvagia, nello stesso stile di “E se…?”. Ora, ovviamente, la domanda pone la domanda: vedremo diverse forme di Avengers in questo film?

Secondo un leak su Amazon, questa è la descrizione delle polo ufficiali che saranno vendute da “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: “Questa maglietta dei Vendicatori presenta il logo dei più grandi eroi della Terra che potrebbero provenire da un nuovissimo multiverso .”

Una descrizione della maglietta “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness” avrebbe fatto incazzare Judd # Vendicatori (versione multipla): “Questa maglietta dei Vendicatori presenta il logo dei più grandi eroi della Terra che potrebbero provenire da un intero nuovo multi-mondo.” (Incorpora il tweet) pic.twitter.com/7ud753Xcbn – Quartier generale delle Supers (LeQGdesSupers) 20 gennaio 2022

