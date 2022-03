La Marvel potrebbe già confermare Moon Knight 2

Moon Knight 2, la seconda stagione della serie di Oscar Isaac, può essere confermata dai Marvel Studios anche prima della sua premiere.

La nuova serie di Marvel Studios in procinto di arrivare Disney+. Le cose stanno andando bene in mezzo Oscar Isacco Lo studio è che questa notizia non dovrebbe sorprenderci. A quanto pare, tutto si sta muovendo molto velocemente e possiamo avere conferme cavaliere della luna 2 Prima della premiere della prima stagione. nei dati per collisoreproduttore creativo ed esecutivo della serie, Concessione CurtisHa indicato tutte le possibilità. E ho lasciato la porta aperta non solo per un sequel, ma per Marco Spettro Salta da tutte le angolazioni MCU Fase 4.

«Quello che sto per dire è questo: perché abbiamo approfondito molti dei toni interessanti dell’arazzo che abbiamo creato per questa serie TV, avventura e azione, effetti dei terrori notturni, uno studio sulla salute mentale di un personaggio e umorismo… Penso che sia dove il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige vuole che questi vadano. Il personaggio è nel futuro… Non credo che ci sia un angolo nel MCU che Moon Knight non potrebbe essere. Questa testimonianza non è solo per il personaggio dei fumetti, ma per l’eroe che Oscar Isaac ha portato sullo schermo.«, ha spiegato il ramo esecutivo aprire la porta a cavaliere della luna 2.

Cast da sogno all’interno di UCM

Indipendentemente dalla condizione cavaliere della luna 2Per la seconda stagione, Curtis ha concentrato la sua attenzione sull’incredibile cast della serie Marvel Studios. «Porterò con me questo meraviglioso attore‘ disse l’esecutivo.Le persone, gli artisti, gli uomini, i lavoratori… che sono allo stesso apice dell’industria di Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Kalamawi. Il mio lavoro è molto più facile con tutti loro«.

Apparentemente, la performance delle tre stelle è al di là di ciò che vediamo. «Non vedo Oscar Isaac, Ethan Hawke e Mae Kalamawi come attori. Li vedo come narratori e pittori. Il pennello che dipingono è la loro interpretazioneha detto Curtis. «La dedizione che hanno portato è stata motivante e ha aiutato molto dopo aver esteso la produzione per un anno e mezzo. Quando sono arrivati, avevamo bisogno di quella carica di energia e ce l’hanno data. Questo è ciò che stavo davvero per portare con me. Non una troupe con quei nomi particolari, ma mi dà la stessa dedizione. Mi hanno reso la vita più facile.«.