La Marvel riporterà il potente Thor a Jane Foster?

In Jane Foster & The Mighty Thor della Marvel Comics, vedremo Jane Foster affrontare ancora una volta Mjolnir.

Jane Foster e Il potente Thor è responsabile per Torun Grunbeckl’artista Michele DowlingIl pittore Gesù Aportov e lettere Joe Sabino. Il primo numero contiene una copertina principale per Ryan Stegmanoltre a varie copertine di Momoko PescaE Torino ClarkE Carmen Ram S Martin Kokolo.

Nelle prime pagine, il sanguinario Mjolnir trova la strada di casa Jane Foster. Insieme a Thor Odinson Scomparso, Jin solleva il leggendario martello e diventa di nuovo Il potente Thor.

Riassunto di Jane Foster e Thor

Quando Mjolnir ha fatto esplodere la finestra dell’appartamento di Jane Foster, ha temuto che il peggio potesse accadere a Thor. Mentre i nemici di Asgard, inclusi Hela, Ulik e l’Incantatrice, lanciano un attacco al Regno d’Oro, Jane deve trovare Thor e salvare Asgard. anche se questo significa rischiare di nuovo la sua vita per diventare Thor!”

Il personaggio è apparso per la prima volta in Viaggio nel mistero #84 1962. Nel bel mezzo della sua battaglia contro il cancro al seno, Jane prende il posto di Thor come nuova Dea del Tuono in Thor: Dio del tuono #25 2014 e divenne noto come Il Il potente Thor. Più tardi, Jin prenderà il mantello Valchiria Come parte dell’evento guerra dei mondi.

Presto vedremo Mighty Thor sul grande schermo nel prossimo film di Thor. Il sequel vedrà Natalie Portman e Chris Hemsworth recitare nei loro ruoli di Jane e Thor Odinson.Dritto.

