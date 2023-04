La Meloni abbraccia i bambini ore dopo aver tagliato i diritti di immigrazione in Etiopia

Con un’arena piena di applausi e gagliardetti italiani, Georgia Meloney Grazie per la loro calorosa accoglienza alla Scuola Galileo Galilei di Addis Abeba, in Etiopia. “Grazie per il benvenutoGrazie per l’accoglienza”, esordisce il leader del partito di estrema destra Fratelli d’Italia.

UN Accettazione che il tuo governo non si applichi Per chi arriva sulle sue coste dal continente africano.

La spavalderia va storta in alcuni degli adorabili video condivisi dall’entourage del primo ministro: nel patio, i bambini le fanno una passeggiata, alcuni la spingono per gli abbracci. Tuttavia, aspre critiche sono rivolte a una foto: Melony, ad occhi chiusi, abbraccia tre bambini che ridono.

Per l’attivista Zara Khan, nel film, Meloni”Razzismo intenzionale“E ironicamente in un post su Instagram che non c’è niente di sbagliato nello scattare una foto con qualcuno che farà un tuffo nel Mediterraneo in futuro.”

il loro Anche i rivali politici sono feroci Con istantanea. Angelo Bonelli dei Los Verdes critica Posados ​​”con chi gli nega i diritti”.

La Meloni si è recata in Etiopia nell’ambito di una strategia di prevenzione delle migrazioni e, in maniera molto cruenta, 48 ore dopo l’approvazione Emergenza immigrazione In Italia. Lo stato di emergenza cerca di impedire l’ingresso di un gran numero di migranti sulle sue coste.

In altre parole, il vostro governo può sospendere le norme dell’attuale ordinamento giuridico e accelerare le procedure espletate in fase di arrivo e accoglienza. Ulteriori misure di smaltimento.