Roma, 21 nov. (EFE).- Aiuti per ridurre gli alti costi energetici e una riforma fiscale per mitigare gli effetti dell’inflazione (superiore all’11%), due pilastri per il reddito molto basso, in cui l’esecutivo italiano, il presidente della Georgia Meloni, cercherà di finalizzare il suo primo budget questo lunedì.

Il Consiglio dei ministri si riunisce alle 20:30 (19:30 GMT) e promette di durare fino all’alba, con una mancanza di consenso tra i suoi membri e l’entità dell’aggiustamento di bilancio al rialzo poco chiara. Circa 30.000 milioni di euro.

Meloni sta trattando fino all’ultimo minuto per placare la leadership dei suoi due alleati al governo, la Lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi, e placare l’Ue, troppo generosa con l’Italia nella sua distribuzione finanziaria. Recupero.

Almeno nel paniere della spesa di base, il Primo Ministro vuole concentrarsi sull’aiutare le famiglie e le imprese a basso reddito a ridurre le bollette energetiche e aumentare i prezzi, con due terzi del budget stanziati per l’energia, tasse incluse. Crediti e sconti del 35% su benzina e diesel, secondo i media locali.

L’esecutivo però non può decidere come contenere gli effetti dell’inflazione sulle famiglie: una delle sue idee più dibattute, l’abolizione dell’Iva sui beni di prima necessità come latte, uova e pane, sembra essere stata bocciata a titolo definitivo dopo verifica. Risparmia solo 20 euro all’anno.

Non c’è stato alcun dettaglio sui tagli fiscali promessi dalla Meloni per i redditi bassi o gli aiuti alle imprese, uno degli aspetti che Berlusconi sta cercando di sottolineare proponendo zero tasse per le aziende che impiegano giovani sotto i 35 anni.

Sul tavolo anche le pensioni, con una possibile riforma che garantisca l’accesso alla pensione massima per chi raggiunge i 62 anni e ha versato almeno 41 anni di contributi.

Tra i tagli, il leader di estrema destra era pronto a schiacciare il reddito di cittadinanza, una delle sue promesse elettorali, anche se ha affrontato l’opposizione che alla fine l’accesso ad esso sarebbe diventato più difficile, cosa che sarebbe stata persa per chi cerca lavoro. .

Inoltre, oggi il governo ha accantonato la proposta della Lega di prevedere uno stipendio fino a 20.000 euro alle coppie sotto i 35 anni che si sposano secondo il sistema cattolico. EFE

