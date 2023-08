La Mercedes arriverà “più forte” in Italia: “A Zandvoort abbiamo imparato tante cose”

Il Gran Premio d’Olanda è stato caratterizzato dalla pioggia. Nella Q3 disputata sabato sull’asciutto, George Russell ha concluso con il terzo miglior tempo della sessione, confermando le possibilità della Mercedes di podio. Tuttavia, il pilota partito dalle retrovie – tredicesimo -, Lewis Hamilton, ha finalmente tagliato il traguardo domenica al sesto posto e ben davanti al suo compagno di squadra che è riuscito a finire diciassettesimo dopo una serie di situazioni sfortunate.

Anche così, Toto Wolff, capo della build tedesca, ha osservato che i fine settimana dello stile sono ciò che li rende ancora più forti. Riusciranno quindi a dimostrarlo a Monza?

“Zandvoort è stato un fine settimana frustrante. Il potenziale c’era ma non sapevamo come sfruttarlo. Abbiamo commesso un errore cambiando le gomme intermedie e questo ci ha messo sulla difensiva. Da lì in poi, si tratta di cercare di risparmiare il più possibile,” ha spiegato il capo della marca e amministratore delegato della star.

“Entrambi i piloti sono tornati bene ma l’ultima sfortuna è stata la foratura di Russell. Le occasioni sprecate danno fastidio, Ma fine settimana come questo ci motivano a tornare ancora più fortiAggiunto Totò.

Se gli aggiornamenti dell’Aston Martin introdotti a Zandvoort funzioneranno come abbiamo visto, difficilmente la Mercedes riuscirà a finire seconda nel Campionato Costruttori. In ogni caso, il Gran Premio d’Italia rappresenta una grande occasione per Brackley per dire addio all”European Tour’ con un buon risultato, perché secondo Wolff hanno imparato molto dagli errori commessi in Olanda. Richiedi un appuntamento questo fine settimana.

“Abbiamo imparato molte cose che ci aiuteranno per la prossima gara. Fortunatamente non abbiamo dovuto aspettare molto. Le caratteristiche del circuito di Monza sono completamente opposte a quelle di Zandvoort, quindi vedremo come andrà. Naturalmente ci sarà un’altra situazione spettacolare questo fine settimana,” ha concluso Toto Wolff.