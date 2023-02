La migliore Kawhi Leonard è tornata? Questi sono stati gli ottimi record di gennaio

Dopo un lungo recupero e un graduale ingresso in squadra, Kawhi Leonard ha iniziato il 2023 col botto. Sembra che il giocatore dei Los Angeles Clippers si sia lasciato alle spalle il suo periodo di recupero e stia iniziando a sfoggiare una versione molto più ravvicinata di quella che abbiamo apprezzato per così tanto tempo. Ma quanto è bello il tuo gennaio? Stiamo esaminando i tuoi dati.

La stella dei Clippers ha giocato 12 partite con Paul George nel primo mese del 2023, segnando una media di 27,7 punti, 6,2 rimbalzi, 4 assist e 1,9 recuperi a partita. Ad eccezione del primo incontro, quello contro i Nuggets in cui ha giocato solo 18 minuti e segnato 6 punti, i numeri record di Leonard sono saliti alle stelle. Non è mai sceso sotto i 24 punti, ma non ha mai tagliato meno di 31 minuti di gioco. Nel tuo caso, un’informazione è importante tanto quanto l’annotazione.

Kawhi Leonard è tornato con tutto. 🤯 33 punti | 4 RIB | 5 AS | 5REC | 2 rubinetto I suoi numeri di gennaio: 27,7 punti, 6,2 clic, 4 assist e 1,9 rubate. pic.twitter.com/c5xYWucQnZ – Cestino dei giganti (GIGANTESbasket) 1 febbraio 2023

Per fare un confronto, gennaio è stato il mese in cui ha giocato più minuti e in cui Kohei ha segnato più gol. Tra ottobre e fine dicembre l’americano è riuscito a superare i venti punti solo in cinque occasioni, mentre sono già stati 11 gli incontri consecutivi in ​​cui ha segnato almeno 24 gol. I migliori dischi di Kawhi Leonard.

In questo primo mese dell’anno, i Clippers hanno giocato un totale di 16 partite, ed è chiaro che sono passati da meno a più, come Kohei. La franchigia californiana ha iniziato l’anno con 7 sconfitte nelle prime 9 partite, ma dal 21 gennaio tutto è cambiato. Con la migliore versione di Kawhi, la striscia è già salita a 6 vittorie nelle ultime 7 partite. È sufficiente essere quarti nella Western Conference e solo 1,5 vittorie dietro ai Kings (3).