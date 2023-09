La migliore presenza dell’Italia alla Global Mobility Call 2023

Cal. Mobilità Globale ha nominato Italia COME Paese partner dell’evento, sarà trattenuto Madrid dal 24 al 26 ottobre Grazie all’accordo tra Ifema Madrid, Smobpub E questo Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE).

IL Agenzia ICE avere un 80 mq di spazio espositivo, Dove si adattano Otto PMI innovative italiane. Quindi, il Azione PMI e Inizi ItalianoCreare un punto d’incontro e offrire l’opportunità di fare pubblicità ‘Fatto in Italia‘ Tecnologie e innovazioni in vari ambiti movimento costante.

Notizie in continuo movimento

Andranno alla mostra Oltre 100 aziende e startup espositrici30 di cui partner Momenti salienti dell’evento, ecc Adif, Arriva, BP, Cepsa, CRTM, EDP, EMT Madrid, ETRA, Iberdrola, Iberia, Indra, Metro, MOBILITY ADO, PWC, Renfe, SISTEM, TOTAL Energies, Uber, ULITY, tra gli altri. Ciò consentirà ai partecipanti di sapere Principali sviluppi nell’innovazione e nei modelli di businessEspandi la tua rete di contatti e collabora a nuovi progetti e soluzioni di mobilità.

con Oltre 130 sessioniIl programma consentirà ai partecipanti di conoscere le ultime novità Novità, tendenze e iniziative di movimento sostenibile. Per questo lo sarà Altoparlanti Specialisti della mobilità internazionaleCOME Presidente della Fondazione Solar Impulse, Bertrand Picard; Becky Liu, Di JUCCCE (Cooperazione congiunta USA-Cina per l’energia pulita); Uno Jeremy Rifkin, Presidente della Fondazione Tendenze Economiche (FOET), tra gli altri.

Si terrà un incontro Tre eventi principali Agenda ufficiale del movimento Presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione Europea, Organizzato Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana Spagna e avrà la partecipazione dei Commissari europei. Questo è circa “Conferenza tecnica sulla mobilità rurale”incontro “Partenariato PEP nella mobilità attiva”Oltre ad un convegno importante “Corridoi europei 360 in Spagna: corridoio atlantico e corridoio mediterraneo”Si prevede un investimento di oltre 53.806 milioni di euro.

Aperte le iscrizioni

Questo è prevedibile Hanno partecipato più di 10.000 professionisti sul posto Possono scegliere tra due tipologie di biglietti: Esperienza con l’Expo Pass E Esperienza di passaggio al congressoEntrambi sono validi per i tre giorni successivi all’evento Vantaggi e sconti Fino al 50% sulle prenotazioni effettuate Fino al 25 settembre.