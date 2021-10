La migliore prestazione di Carlos Delphino non è mancata all’Italia di Pesaro :: El Litoral – Notizie – Santa Fe – Argentina

Santa Fe 22 punti non sono bastati per battere Ryer 77-68 contro il Venezia in soli 26 minuti.

Questo sabato, nella quinta giornata della massima serie d’Italia, Ryer ha disputato una brillante partita tra Venezia e Pesaro, con la squadra di Bruno Cerella che ha vinto 77 a 68. Nonostante il fallimento, Carlos Delphino ha avuto una grande prestazione, responsabile di aver dimostrato che la sua alta prestazione era eterna. L’ex giocatore NBA di Santa Fe ha chiuso la sua lista perfetta con 22 punti, tre su 4 su 5 e 5 su 6 nei tiri da due. Inoltre, ha fornito 1 assist nella sua partita di 26 minuti, per un totale di 20 PIR. Carlos Delfino ha mostrato ancora una volta il suo talento in Lega. Il Santa Fe ha stabilito il suo record stagionale con 22 punti nella sconfitta di Besaro (77-68) contro il Venezia. Lanza continua a brillare e ad avere un punteggio alto per la sua squadra con una media di 13.0 goal. # Ambasciatori CABMucca pic.twitter.com/mnYxAkEs8T – CAB (cabboficiale) 23 ottobre 2021 Pesaro ha solo una vittoria in questa stagione, classificata 14° con un record di 1-4, e Ryer nono con un record di 2-4. La prossima partita di Carlos Delphino sarà il 31 ottobre in un’altra partita dell’Argentina contro il Trento di Andres Forey.

"Studente di social media. Appassionato di viaggi. Fanatico del cibo. Giocatore pluripremiato. Studente freelance. Introverso professionista."