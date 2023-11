La migliore serie spagnola del 2023 Inquietante, strana e incredibilmente innovativa: dovete vederla

Questa è una serie che attira l’attenzione sotto così tanti aspetti che è difficile classificarla.

La serie Javis sorprende ancora una volta nelle sue opere più oscure

È appena arrivata una delle migliori serie spagnole degli ultimi anni fluire La rabbia è diventata reale. I suoi creatori, Los Javes, hanno creato un’opera davvero notevole in cui troviamo una combinazione di Storia vera con Film horror cristiano Che a suo modo sta cercando di fare un lavoro corale sulla famiglia. Così la serie diventa un momento a sé stante.

Prodotto da Los Javes

Enrique è un uomo con alcuni problemi mentali che durano tutta la vita In cui soffriva di fanatismo religioso. Sua madre si sentiva un vero Messia che aveva una missione divina per i suoi figli. Un giorno scopre su Internet un video che riporterà nella sua vita molti ricordi dolorosi.

il suo nome è Il messia La verità è che il suo obiettivo è diventare il migliore dell’anno.

In questo caso, la serie spagnola non è su Neflix o HBO ma è esclusivamente su Movistar+, l’omonimo servizio di streaming dell’azienda.

Ha ricevuto recensioni sorprendenti da parte della critica e del pubblico.

Se andiamo al portale specializzato in cinema Affinità cinematografica Abbiamo scoperto che La Mesías ha ricevuto recensioni davvero positive. Il pubblico lo ha valutato 7,4, mentre la critica è stata per lo più positiva, il che garantisce anche che Los Javes in questo lavoro “ha raggiunto la sua maturità creativa”.

Quindi lo lodano come un dramma familiare in cui vengono toccati allo stesso tempo argomenti davvero delicati. Anche la catena è fastidiosa. Per questo motivo è diventato uno dei più apprezzati È fortemente nominata come la migliore serie spagnola del 2023.

Basato su una storia vera?

I Javis affermano di aver attinto a molte persone ed esperienze nel corso della loro vita Implementa la tua nuova attività. Tuttavia, c’è una famiglia su cui sembrano aver fatto affidamento più delle altre. Nelle chiacchiere su Internet si ipotizza che si tratti proprio di alcuni collaboratori e consulenti Membri rinnegati della famiglia Bellido Duran.

Questa famiglia, composta da sedici membri, è diventata famosa su Internet grazie alla creazione del gruppo I soldi di Maria. Un gruppo pop cristiano molto ingenuo diventato famoso per la sua canzone Amene più specificamente alla parte delle sue parole in cui furono pronunciate parola per parola Come una fetta di formaggio su un panino.

Il gruppo morì a causa della fama e si divise in due parti. uno di loro, Maria Pop Hanno rilasciato una dichiarazione contraria alla serie Ciò è considerata una mancanza di rispetto per loro e per il loro modo di vivere.