La mini lavatrice Xiaomi non occupa molto spazio e ha le funzioni di disinfettare i vestiti | Tecnica

Xiaomi ha introdotto una mini lavatrice ideale per piccole case e caravan. Si caratterizza per le sue dimensioni compatte che occupano poco spazio, offre 16 programmi di lavaggio e dispone di funzioni per la disinfezione degli indumenti. Queste sono le sue caratteristiche, prezzo e disponibilità.

All’evento di presentazione, Xiaomi Civi è salito sul palco con il nuovo smartwatch Xiaomi Watch Color 2 e altri prodotti inseriti nel vastissimo catalogo del colosso cinese.

Una delle novità che ha attirato maggiormente l’attenzione La nuova mini lavatrice Xiaomi, Dispositivo compatto ideale per l’installazione in piccole abitazioni, roulotte e altri spazi ristretti.

Il Xiaomi Mijia Mini. lavatrice È un dispositivo dalle dimensioni ridotte marchio di fabbrica Orientamento al pubblico ridotto, come una lavatrice per uso personale. È di forma cubica con angoli arrotondati e occupa una superficie di soli 0,16 metri quadrati.

Offerte mini lavatrice Xiaomi 1 kg di capienza biancheria, Abbastanza per lavare fino a 10 asciugamani. Si consiglia di lavare i vestiti di tutti i giorni o anche di lavare i vestiti dei bambini separatamente dal resto della famiglia.

Ma non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte: solo perché è piccolo non significa che offra meno funzionalità rispetto ai modelli tradizionali. Dispone di 16 programmi di lavaggio specifici, Tra questi ci sono il lavaggio espresso, il ciclo di biancheria intima, asciugamani, vestiti per bambini o capi delicati.

Inoltre, è anche possibile scegliere tra 10 tipi di trattamento per rimuovere le macchie più comuni, come cioccolato, macchie sui colletti o sui polsini delle camicie.

Le funzioni di lavaggio ad alta temperatura e vapore sono particolarmente interessanti, in quanto consentono di disinfettare i vestiti. Può scegliere tra quattro livelli di temperatura dell’acqua fino a 60°C e dispone di una funzione vapore a 90°C. Per uccidere anche i batteri più resistenti, come coli batteri NS Staphylococcus aureus.

Come altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi, Mijia Lavatrice Mini può essere controllata dall’app mobile, dove è possibile selezionare il programma, monitorare il bucato o controllare il tempo rimanente, tra le altre opzioni.



La mini lavatrice Xiaomi sarà in vendita in Cina dal 1 ottobre al prezzo di 1099 yuan (145 euro al cambio attuale). Al momento non sappiamo quando sarà disponibile in altri paesi.

Se vuoi acquistare una lavatrice portatile e non vedi l’ora, Xiaomi ha questo modello a 79 euro e su Amazon hai delle alternative interessanti da 68 EUR.