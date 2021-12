La miniserie Pokémon Evolutions si conclude con una ricerca spericolata di Mewtwo

i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

Come promesso, nuova serie da Pokemone Evoluzione Pokemon, si concluderà prima del 2022 con un episodio incentrato su Kanto. Bene, il giorno e l’episodio previsti sono arrivati scoperta Ora è disponibile e chiude questo meraviglioso progetto con un boom.

Oggi, 23 dicembre, è uscito l’ultimo episodio della fantastica serie animata in 2D Evoluzione Pokemon. Come previsto, si concentrerà su Mewtwo e, come nei capitoli precedenti, parleremo del capitolo di seguito.

Spoiler: tuttavia, prima di continuare, dovresti sapere che l’episodio potrebbe includere spoiler di giochi che si svolgono a Kanto, in particolare Pokemon Andiamo, Pikachu! & Andiamo, Evie!.

Green va alla ricerca di Mewtwo

Una cosa interessante è che scoperta Decidi di scegliere le invenzioni del 2019 Pokemon Andiamo, Pikachu! & Andiamo, Evie! Per presentare un capitolo Kanto, invece degli originali Pokemon rosso, blu e verde.

Tuttavia, gli eventi dell’avventura sono presentati da un’altra prospettiva, ovvero quella di Green, il protagonista Pokémon Verde. Nella classe si vede come gli Allenatori, avendo appreso dell’esistenza di un Pokémon raro, si precipitano nella pericolosa Grotta Celeste in cerca di esso per superare in astuzia e catturare i loro rivali in precedenza.

Così, Verde corre e schiva gli ostacoli il più velocemente possibile per raggiungere il luogo in cui si trova il Pokémon genetico, il 150esimo Pokédex, Mewtwo. Il percorso non è facile, poiché deve battere un gran numero di allenatori e persino affrontare il suo rivale, Trace.

Il verde non è riuscito a catturare Mewtwo

Alla fine, Green riesce ad avanzare su Trace e continua a incontrare Mewtwo, ma con sua grande sorpresa Mewtwo è già sconfitto e catturato, in particolare da Elaine, la protagonista femminile in Reinvented Pokemon Andiamo, Pikachu! & Andiamo, Evie!.

Greene non sarebbe stato soddisfatto senza vedere Mewtwo sfidare Eileen a un combattimento. Green si impegna molto bene, ma è impossibile affrontare il leggendario Mewtwo, che sconfigge Mega Blastoise. Dopo la sconfitta, Verde sottopone le combinazioni Mewtwonite X e Mewtwonite Y alla Mega Evolve Mewtwo, proprio come nei giochi.

Alla fine, dopo la grande scoperta, Eileen, Triss e Greene vanno con il Professor Oak per dare i loro rapporti e mostrare il Pokédex completato. Il capitolo termina con Oak che dice che ci sono più tipi di Pokémon nel mondo che aspettano di essere scoperti.

Allora vi lasciamo con l’episodio scoperta In inglese. Al momento della pubblicazione della nota, la versione ispano-latina non era stata rilasciata, ma la aggiungeremo non appena sarà disponibile.

Non puoi perderti la lezione di Johto

Se ti è piaciuta questa serie o non hai avuto l’opportunità di provarla, vorrai sicuramente guardare tutti gli episodi. Vi ricordiamo che l’episodio è stato presentato in anteprima la scorsa settimana Schermo.

Questo capitolo è l’argomento di Johto (Pokemon Oro, Argento e Cristallo, oltre a un remake) e racconta l’affascinante leggenda di Lugia e Ho-Oh e l’incendio delle famose torri della regione esponendo le Kimono Girls, una tradizione di questa regione. L’episodio è altamente consigliato, perché per la prima volta si vede come le giovani donne usano i Pokémon a teatro per introdurre i visitatori a questa meravigliosa leggenda.

Nel caso te lo fossi perso: Pokemon GO Festeggerà la regione del Canto con un evento ufficiale che arriverà per la prima volta in Messico.

Secondo la storia ufficiale, un campanile e una torre di rame sono stati allestiti a Ecruteak a Johto, che ospiteranno rispettivamente Ho-Oh e Lugia e serviranno come simboli per rappresentare l’amicizia tra umani e Pokemon. Sfortunatamente, un giorno ci fu un forte temporale e un fulmine colpì la torre di rame, riducendola in cenere. Dopo questo evento, Lugia va a vivere nelle profondità di Whirl Island, mentre Ho-Oh si mette alla ricerca di un allenatore dal cuore puro.

C’erano 3 Pokemon che hanno perso la vita in questi eventi. Tuttavia, dopo che gli incendi si sono improvvisamente spenti grazie a Lugia, Ho-Oh è tornato per rianimarli, dopodiché si sono trasformati in 3 bestie mitiche, Raikou, Entei e Suicune, legate ai fulmini, al fuoco e alla pioggia torrenziale che hanno segnato questo fatidico evento .

Quindi vi lasciamo con l’episodio in inglese e spagnolo latino.

Come vi abbiamo detto, la serie corta Evoluzione Pokemon Si è conclusa dopo 8 grandi episodi. Cosa ne pensi dell’animazione? Quale capitolo ti è piaciuto di più? Diteci nei commenti.

Puoi trovare altre notizie relative a Pokemon Se visiti questa pagina

