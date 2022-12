La missione Artemis 1 torna oggi sulla Terra

La capsula Orion della missione Artemis 1 si tufferà oggi nell’atmosfera a una velocità di 40.000 chilometri all’ora e sarà riscaldata a 2.800 gradi Celsius dall’attrito dell’aria prima di cadere nell’Oceano Pacifico al largo della costa della Bassa California alle 18:40 . . Questo sarà il punto finale della missione Artemis 1, in cui la capsula ha viaggiato senza equipaggio verso l’orbita lunare e in cui sono state testate le tecnologie necessarie per poter riportare gli astronauti sulla luna a metà di questo decennio.

La missione è iniziata il 16 novembre con Lancio del nuovo missile SLS, che ha dimostrato al suo primo lancio che poteva tranquillamente inviare astronauti nello spazio. Resta ora da dimostrare che anche la capsula di Orione può riportarla in sicurezza sulla Terra.

Il programma del programma di esplorazione lunare dipende da ciò che accade oggi negli ultimi minuti della missione

Lo scudo termico di Orion “è una parte importante della suite; è progettato per proteggere la nave e i passeggeri a bordo”, ha detto giovedì il responsabile della missione di Artemis 1 Mike Saravin in una conferenza stampa. Ma “ha un design completamente nuovo” e “c’è nessuna struttura al mondo dove possiamo provarlo “simulando le condizioni estreme di rientro in atmosfera.

Pertanto, l’unico modo per verificare i vantaggi dello scudo è testarlo in una vera missione. L’obiettivo n. 1 dell’attuale missione, come annunciato dalla NASA prima del lancio, è proprio quello di testare lo scudo termico di Orion. Il programma del programma di esplorazione lunare Artemis dipenderà da quanto accadrà oggi nei minuti finali della missione.

L’interno della capsula di Orione Francia Agenzia di stampa

Oltre allo scudo termico, devono funzionare anche i paracadute che rallenteranno la capsula nella parte finale della discesa. Entreranno in azione quando l’attrito dell’aria avrà già ridotto la velocità iniziale di 40.000 chilometri orari a circa 500 km/h. A quota 7.600 metri si apriranno due grandi paracadute frenanti che in un solo minuto ridurranno la velocità a 160 km/h. Quindi, a un’altitudine di 2.000 metri sul livello del mare, si apriranno i tre paracadute principali, ciascuno di 35 metri di diametro, che hanno il compito di dirigere Orion verso un leggero spruzzo di non più di 30 km / h nell’Oceano Pacifico.

I paracadute, a differenza di uno scudo termico, possono essere testati in condizioni simili, anche se non identiche, a quelle di un atterraggio. “I paracadute sono uno dei principali fattori di rischio per la missione”, ha ammesso giovedì Sarafin. Dopo 47 test, “questo rischio è stato ben valutato, anche se rimane qualche rischio residuo”.

Il ritorno di Orion sulla Terra coincide con il 50° anniversario dell’arrivo degli ultimi astronauti sulla luna

Un’altra novità nel ritorno della capsula di Orione sulla Terra è la sua traiettoria di rientro atmosferico. Invece di eseguire una discesa balistica diretta come nelle missioni lunari Apollo, la capsula è stata ora scelta per rimbalzare sugli strati superiori dell’atmosfera in modo simile a come una pietra rimbalza sulla superficie di un lago. Con questo, è possibile ridurre le forze G che gli astronauti sperimenteranno all’interno della capsula – che non supereranno i 4G – e controllare con maggiore precisione il punto in cui la capsula atterrerà.

Il punto di lancio è stato fissato mercoledì dopo aver valutato le previsioni del tempo al largo della costa della California per domenica. I funzionari della missione hanno abbandonato il piano iniziale di sguazzare davanti a San Diego, dove sono previsti pioggia, vento e forti onde, e hanno scelto di inviare la capsula a 550 chilometri a sud.

Un razzo SLS viene lanciato dal Kennedy Space Center il 16 novembre Joe Skipper/Reuters

Lì andrà a recuperarlo la USS Portland della US Navy. Ci vorranno circa due ore per portarla a bordo per poter prima valutare come Orion ha resistito al calore del rientro e alla temperatura raggiunta all’interno. La capsula sarà poi trasportata alla Naval Station San Diego. Da lì sarà inviato al Kennedy Space Center della NASA in Florida, dove le sue condizioni saranno esaminate attentamente nelle prossime settimane.

Il ritorno di Orion sulla Terra coincide con il cinquantesimo anniversario dell’arrivo sulla Luna degli ultimi astronauti, atterrati l’11 dicembre 1972 con la missione Apollo 17.

Sarafin ha riferito giovedì che finora tutti gli obiettivi della missione sono stati raggiunti. Se tutto andrà bene oggi con il ritorno di Orion sulla Terra, la NASA prevede di inviare la missione Artemis 2 sulla Luna nel 2024, già con gli astronauti che saranno messi in orbita attorno al satellite. La prima missione con equipaggio sulla superficie lunare, Artemis 3, è attualmente prevista per il 2025 o il 2026.





