La missione Psyche della NASA quest’anno non partirà per un asteroide metallico

(CNN) – La NASA ha annunciato venerdì che la prima navicella spaziale della NASA progettata per studiare un asteroide metallico non sarà lanciata quest’anno come previsto.



finestra di avvio compito psicologico Per il 2022, che si apre il 1 agosto e si chiude l’11 ottobre, si concluderà prima che il programma di volo della navicella spaziale sia pronto. I ritardi nella consegna del software e del suo team di test hanno impedito al team di Psyche di avere abbastanza tempo per i test prima del rilascio.

Gli ingegneri vogliono essere assolutamente sicuri che il programma funzionerà come previsto una volta che il veicolo spaziale sarà in volo.

Il software di guida e navigazione, utilizzato per controllare l’orientamento di un veicolo spaziale mentre vola nello spazio, aiuta a puntare la sua antenna verso la Terra per le comunicazioni e la trasmissione dei dati. Il software fornisce anche informazioni sul percorso al sistema di propulsione del veicolo spaziale.

Durante i test presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, gli ingegneri hanno scoperto un problema di compatibilità con i simulatori di test software. Il problema è stato ora risolto, ma non c’è abbastanza tempo per una revisione completa e il rilascio nel 2022.

L’agenzia spaziale formerà un team di valutazione indipendente per rivedere la missione e determinare un percorso da seguire, inclusi i costi stimati e le potenziali opportunità di lancio nel 2023 e nel 2024. La navicella spaziale Psyche si trova attualmente al Kennedy Space Center in Florida.

“Volare verso un asteroide lontano e ricco di minerali, usando Marte come aiuto gravitazionale lungo il percorso, richiede una precisione incredibile. Dobbiamo farlo bene. Centinaia di persone hanno fatto uno sforzo notevole su Psiche durante questa pandemia e il lavoro lo farà continuare a farlo”, ha affermato Laurie Lichen, direttrice del laboratorio Jet Propulsion, il complesso programma di volo è rigorosamente testato e valutato. “La decisione di ritardare il lancio non è stata una decisione facile, ma è quella giusta”.

La pianificazione delle attività rende difficili i progressi. Un lancio nel 2022 avrebbe portato il veicolo spaziale sull’asteroide, noto anche come Psiche, nel 2026. Ma le finestre di lancio nei prossimi anni significano che il veicolo spaziale arriverà più tardi a causa delle diverse posizioni orbitali, forse nel 2029 o nel 2030.

“Il nostro straordinario team ha superato quasi ogni incredibile sfida costruendo un’astronave durante il COVID”, ha affermato Lindy Elkins Tanton, ricercatore principale di Psyche e professore di fondazione e professore fiduciario presso la School of Earth Exploration e l’Arizona State University.

“Abbiamo superato molte sfide hardware e software e alla fine siamo stati trattenuti da quest’ultimo problema. Abbiamo solo bisogno di più tempo e risolveremo anche questo problema. Il team è pronto ad andare avanti e sono molto grato per la loro eccellenza”.

Il ritardo interromperà anche due progetti che avrebbero dovuto viaggiare insieme a Psyche sullo stesso razzo Falcon Heavy di SpaceX al momento del lancio.

La prima è la missione Janus della NASA, progettata per studiare i sistemi binari di asteroidi binari, e la seconda è una dimostrazione della tecnologia delle comunicazioni ottiche nello spazio profondo. Questa demo è progettata per testare comunicazioni laser ad alta velocità di trasmissione dati che potrebbero cambiare il modo in cui i computer di terra comunicano con i veicoli spaziali nello spazio profondo.

La nave vanta anche una serie di innovazioni, come la propulsione ionica al posto del tradizionale carburante per razzi.

Se si deciderà di varare Psyche nei prossimi anni, la nave intraprenderà un viaggio di 450 milioni di chilometri. L’asteroide Psyche è così ricco di minerali che alcuni scienziati ritengono che sia il nucleo esposto di un piccolo pianeta, o un pianeta formato che si è diviso in strati.

Le collisioni con altri corpi celesti nel tempo possono rimuovere gli strati esterni, rivelando il nucleo metallico rimanente. Se Psiche fosse davvero un nucleo, studiarlo sarebbe come guardare nel cuore di un pianeta come la Terra.

L’asteroide a forma di patata appare sfocato solo se osservato da telescopi terrestri e spaziali. Secondo la NASA, questo insolito oggetto potrebbe anche essere un pezzo di materia primordiale che non si è mai sciolto.

I risultati del gruppo di valutazione determineranno se questa missione verrà lanciata nei prossimi anni o se rimarrà sul campo.

“Voglio sottolineare che la NASA rimane pienamente impegnata nella scoperta scientifica e nell’esplorazione di piccoli oggetti”, ha affermato Laurie Glaese, direttrice della Planetary Science Division della NASA.

“Questo è esemplificato dalle nostre attuali missioni OSIRIS-REx, Lucy e DART. Non vediamo l’ora di rivedere le prove di Psyche per capire meglio come sarà questo percorso futuro”.