La MLB ha rivelato che i giocatori sono stati inseriti nella Extreme Fatigue List

Le major league hanno detto alle squadre della Winter League membri del CPB che non potranno contare su 211 giocatori per iniziare la loro stagione.

Come gli orologi di precisione svizzeri, ogni anno MLB pubblica l’elenco dei giocatori presenti nel cosiddetto “estrema stanchezza“. Si tratta sostanzialmente di una delle clausole degli accordi invernali firmati tra i due Paesi. Grandi campionati e membri Lega di baseball professionistica caraibica Impedisce ai giocatori di iniziare l’anno nei circuiti del pallone invernale, data la quantità di lavoro svolto durante le loro stagioni.

Come viene determinato l’elenco del burnout grave? Questo varia a seconda del livello in cui si trovano i giocatori. giocatore di football dentro MLBcosì come quelli che giocano da Riga Fino a triplicareSaranno inclusi se consumano 500 ruoli ufficiali. A livelli inferiori come Riga (in breve e Lega dei debuttanti Il limite sarà di 325 giri. Mentre ci sono i lanciatori, se sparano MLBcon 170 biglietti business, da Riga Fino a Tripla cosaLi includerà se pareggiano 165 round o 55 partite e per i livelli inferiori, Riga (in breve e Lega dei debuttantie rispettivamente 80 e 70 voci.

Possono essere inclusi anche i giocatori che hanno avuto gravi problemi di infortunio durante la stagione. MLB anche Piccoli tornei.

Luis Severino è uno dei giocatori della MLB Fatigue List. Getty Images

MLB Leghe invernali segnalate corrispondenti a MessicoE il PortoricoE il Venezuela S Repubblica Dominicana Un totale di 211 giocatori che soddisfano uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra sono inclusi nell’elenco Extreme Fatigue. Nel caso speciale di Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM)Saranno 105 le persone che non potranno iniziare l’anno con nessuna delle sei squadre che compongono la pista.

Come se non bastasse, del gruppo di 105 ne sono stati scelti 96 in passato Progetto debuttante subordinare per duraredi cui 29 sono state elencate come fatica aggiuntiva, a partire dalla prima selezione completa, Adel Amador (tori orientali).

Gli attuali campioni del calcio invernale dominicano, giganti cibao, Sono i più colpiti dalla lista, che comprende 27 giocatori. seguili Lacey Tiger con 23, Aquile di Cibaeñas S tori orientalientrambi i gruppi con 19, Nero scelto con 9 e infine stelle orientali con 8.

È importante sottolineare ciò nonostante l’intervallo previsto nei termini reciprocamente concordati MLB Le leghe caraibiche, le squadre Grandi campionati Hanno la possibilità di rifiutarsi di consentire ai giocatori di segnalare, se lo ritengono opportuno. Allo stesso modo, il diff MLB Hanno il diritto di creare tutte le condizioni per consentire ai giocatori di giocare nei campionati invernali.