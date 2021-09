Minecraft non smetterà mai di stupirci. Dagli utenti in grado di utilizzare il videogioco Mojang per realizzare creazioni abbaglianti al fenomeno che è stato nel mondo dello streaming, spostando milioni di utenti che non solo si divertono a giocarci, ma si divertono anche a guardare gli altri giocarci.

Certo, è impossibile ignorare l’enorme originalità mostrata da molte delle sue modifiche, dal momento che il titolo è uno dei videogiochi con il maggior supporto ai cambiamenti nella storia. Oggi vogliamo parlarvi di come farlo Include mod per Minecraft Super Mario 64, incluso il suo modello e tutto il set di mosse originale del titolo per Nintendo 64.

L’utente Twitter @Pdxdylan è l’autore di questa fantastica mod, che alimenta lo speciale motore Mario 64 all’interno di Minecraft. In un video condiviso dall’autore, puoi imparare come farlo Mario è in grado di correre, guidare carri, arrampicarsi sulle ragnatele e persino volare usando il suo famoso cappello volante.. Oh, e può infettare anche le pecore.

Tuttavia, il creatore ha affermato che il contenuto è ancora in fase di creazione e inserire Nintendo in questo tipo di progetto di fan (che consiste nell’usare il modo legale per costringerli a fermarsi) non garantisce che saranno in grado di finiscilo e condividilo con le persone.

La mod di Minecraft include Super Mario 64 con tutte le sue mosse

Per Minecraft, il titolo è stato ricevuto all’inizio dell’estate Parte 1 di Grotte e scogliere, che promette di essere uno dei più grandi aggiornamenti dall’uscita del titolo. La seconda (e più lunga) parte dell’aggiornamento arriverà questo Natale.

