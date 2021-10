Red Dead Redemption 2 sta costruendo un gruppo di creatori di mod attorno ad esso. Sebbene sia ancora lontano dal raggiungere il livello del fratello maggiore Grand Theft Auto V, appaiono frequentemente nuove e interessanti mod.

La situazione di cui vi vogliamo parlare oggi ha dei limiti rispetto al titolo originale. Mentre la maggior parte degli NPC che troviamo in giro per il mondo può essere smembrata (perdendo braccia, gambe o testa con un buon fucile), un buon numero di loro (290 personaggi in particolare) non lo sono, e indipendentemente da quanto gli spari, loro non perderà le membra. Questa mod di Red Dead Redemption 2 ti permette di smontare tutti i personaggiE risolvi questa strana contraddizione.

Il modello in questione è sviluppato da GetGibbed e lo trovate nella pagina NexusMods. Il creatore è stato così meticoloso che ha persino incluso la possibilità di poter smantellare gli olandesi e i membri della banda dell’azienda installando un file aggiuntivo, anche se in precedenza ha affermato che potrebbe causare errori. Come di consueto, vi ricordiamo che questo tipo di mod è disponibile solo per la versione PC del titolo.

La mod di Red Dead Redemption 2 consente di smembrare tutti i personaggi

Se sei interessato ai giochi Rockstar, ti ricordiamo che la trilogia di Grand Theft Auto ridisegnata è già lì Data ufficiale di partenza.

Xbox Mando – QAT-00002, nero carbone, nero Mappatura personalizzata: padroneggia la console personalizzando la mappatura dei pulsanti. * Inoltre, collega qualsiasi cuffia compatibile al jack per cuffie audio da 3,5 mm.

Xbox Wireless e Bluetooth: include la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per i giochi wireless su console compatibili, PC Windows 10, telefoni e tablet Android. *

Nel crossover: colpisci i tuoi obiettivi con una presa salda su grilletti, parafanghi e retrotreno e goditi un nuovo crossover ibrido per un’esperienza più accurata e familiare.

Ultimo aggiornamento il 10-11-2021. Prezzi e disponibilità possono differire da quelli pubblicati. SomosXbox può guadagnare commissioni sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.