La mod trasforma Tekken in un gioco di combattimento di Elden Ring

anello antico È nelle mani di tutti i giocatori da oltre un mese. Il nuovo titolo open world Programmazione Ha trionfato tra i fan e i critici del settore, avendo raggiunto un impressionante punteggio medio di 96 pollici sincero.

Ora, alcuni fan e modder hanno deciso di usare i loro talenti per portarci ogni tipo di cose pazze. senza andare oltre, Un moderno mod che trasforma Tekken in un gioco di combattimento di Elden Ring, inclusi vari boss e nemici del titolo, come Radahn o Malenia, come personaggi giocabili. Puoi vedere di persona di seguito:

La rispettiva modalità può essere utilizzata sulla versione PC di Tekken 7, ed è stata creata da un modder e da un utente di Youtube «super ragazzo«. La situazione è diventata così virale che Ha raggiunto le orecchie di Katsuhiro Harada, regista dell’epopea di Tekken. Il regista ha affermato che la mod è molto buona, ma ha chiesto ai fan di “smetterla per favore” di creare questo tipo di contenuti.

Um… certo, Elden è un titolo finanziato dalla Bandai Namco, e io ero il direttore generale della produzione responsabile di Elden, quindi non è irrilevante… È uno stile ridicolmente ben fatto ma per favore smettila. https://t.co/ISlXLrjfhM – Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 31 marzo 2022

L’indirizzo è disponibile per Xbox Unoe Xbox Series X/S, Ps4, Ps5 e Microsoft Windows.