La modalità cooperativa di Elden Ring sta migliorando con il mod hit di questa settimana e il suo gameplay ci sta facendo venire i denti

Dal rilascio di anello anticoUna delle cose che è stata criticata è il modo in cui viene implementata Il tuo gioco online. Lungi dal permetterti di esplorare il suo intero mondo con i tuoi amici e senza restrizioni, il gioco ti porta via il tuo cavallo e fa alcune cose con il sistema di evocazione che la community non ha gradito.

Come potrebbe essere altrimenti, i depositanti hanno deciso di mettere facciamo. Poco più di un mese fa fortunatocreatore di mod da Spiriti maligniE Sekiru Walden Ring, ci stava lavorando Restrizioni di sollevamento Al raggiungimento della collaborazione all’interno del nuovo mega successo di FromSoftware.

Bene, ora sappiamo quando sarà disponibile, anche se in un formato beta aperto. LukeYui ha confermato che possiamo iniziare a testare la mod Questo particolare venerdìQuando sarà pubblicato? Il tuo profilo NexusMods. Inoltre, ha voluto rispondere ad alcune domande le cui risposte rappresentano un grande futuro per questo lavoro da parte dei fan.

Con la modalità cooperativa senza interruzioni, promettiamo di poter giocare con i nostri amici senza barrierela capacità di evocare il luogo che vogliamo Accesso ai cavalli E senza terminare la nostra seduta con la morte o la sconfitta del capo della regione corrispondente. Inoltre, i progressi di gioco verranno salvati per entrambi i giocatori, che otterranno tutti gli oggetti che troveranno in modo che nessuno rimanga senza nulla.

Per calmare i giocatori di Elden Ring, LukeYui ha spiegato che la situazione non posso fermarti Online perché non utilizza i server FromSoftware. D’altra parte, non ci saranno invasioni, anche se potrai giocare in PVP con gli amici che hai evocato (potendo giocare con un massimo di altre 3 persone).