La moglie di Risen racconta l’ultima ora della sua salute

L’attore Antonio Rescens è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gregorio Marañón di Madrid. La moglie ha rilasciato ieri una dichiarazione in cui ha confermato che era stabile in termini di rischio e che non era necessario intubarlo.

Ha contratto il Covid-19 a dicembre, aveva un programma di vaccinazione completo e avrebbe dovuto ricevere la sua terza dose di richiamo pochi giorni dopo. Alle malattie respiratorie si aggiunge una condizione di salute sensibile, poiché ha avuto un infarto, cancro e artrite.

Resine, stabili all’interno della gravità

Per cercare di calmare gli animi, rispondendo alle tante manifestazioni di affetto e preoccupazione per la salute della moglie Resense Anna Pérez Llorente – Ho letto una dichiarazione: “Devi essere paziente e rimanere stabile. Questa è una buona notizia. Non vogliamo fornire ulteriori dettagli, grazie mille”.

Buone notizie in gravità. La moglie dell’attore ha dichiarato di non guardare le reti ma di conoscerle Amico di Santiago Segura Ti stanno inviando molto amore. “Non guardo niente. Lo so da Santiago, che ho parlato con lui e l’ho ringraziato personalmente, ma non guardo niente”, ha detto.

“Ho parlato con Santiago e lo apprezzo molto. Vi ringraziamo per la vostra preoccupazione e affetto, ma vi prego di capire in questo momento. La famiglia ha bisogno di pace e tranquillità“, è finito.