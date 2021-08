La moneta ribelle di Bar Kochba andrà nello spazio con l’astronauta israeliano

A quel tempo, coniare monete era un’importante espressione di sovranità.

“È interessante notare che i rivoluzionari usarono monete romane esistenti e le ri-coniate con i loro temi e lettere.ha affermato la dott.ssa Gabriela Begovsky, specialista in valuta presso l’IAA. “Questo atto fu un palese insulto ai sovrani romani. Queste monete avevano principalmente un significato simbolico come propaganda ebraica, poiché potevano essere utilizzate solo per il commercio tra gli stessi ribelli“.

Oltre a vari simboli ebraici, il manufatto è stato anche scritto con il nome “Lehrut Yerushalayim” (“Per la libertà di Gerusalemme”).

quale valuta? Fare un passo Andrà nello spazio e dirà:Il secondo anno della libertà di Israeledi recente si è trovato in una spedizione storica per ispezionare le grotte del deserto della Giudea al fine di individuare più parti di Rotoli del Mar Morto e altri resti archeologici e salvati dal saccheggio.

Le pergamene sono un insieme di circa 25.000 frammenti Scoperto nelle grotte sulle rive del Mar Morto negli anni ’40 e ’50, ospita alcuni dei più antichi manoscritti della Bibbia, altri testi religiosi non accettati nel canone e scritti non religiosi.

Durante la tua visita al laboratorio IAA, Fare un passo Mostragli alcune parti del Libro di Enoch scritto in aramaico. Il libro, che non fa parte del canone biblico, racconta la storia del bisnonno di Noè e del suo viaggio in paradiso.

Durante il suo periodo in Stazione Spaziale InternazionaleL’astronauta condurrà vari esperimenti per conto di università, startup e ospedali israeliani.

Il punto di missione di classe Espande l’industria aeronautica israeliana, ma ispira anche una nuova generazione di bambini israeliani. Questa sarà la prima volta che potranno sentire qualcuno che parla ebraico dallo spazio.

“Il fatto che Eitan abbia scelto di portare nello spazio un elemento antico che ha un significato simbolico è molto emozionante e importante.ha affermato il direttore della IAA Eli Escusedo. “Questo è un incontro storico tra il mondo antico e l’apice dell’innovazione umana. I ribelli ebrei che hanno coniato questa moneta 1800 anni fa mentre combattevano per la loro vita e indipendenza non avrebbero potuto immaginare nei loro sogni più sfrenati che dopo molti secoli questo articolo avrebbe raggiunto lo spazio con un astronauta ebreo che viveva in uno stato ebraico indipendente!!“

Riproduzione autorizzata con il seguente riferimento: © EnlaceJudío

Relazionato