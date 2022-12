La morte di un famoso puma americano chiama per far posto alla natura selvaggia

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dic 2022 – 13:29

Anna Milena Maschio

Los Angeles, 27 dicembre (EFE). – La fauna selvatica “sta esaurendo lo spazio”, quindi è necessario lavorare sodo nel 2023 per ripristinare le aree naturali nelle città, come ha avvertito l’ambientalista Beth Pratt dopo la recente morte di un famoso puma. Che è riuscito a vivere un decennio sulle montagne di Hollywood.

“Dobbiamo smetterla di pensare alle nostre città, paesi e cortili come off-limits per la fauna selvatica”, ha detto a EFE Pratt, direttore della California National Wildlife Federation.

Ha sottolineato che la fauna selvatica si sta esaurendo a causa dell’espansione delle città, un problema che ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale in seguito alla morte di un P-22, un Puma che notoriamente percorreva due autostrade trafficate in California.

“Ci ha cambiato”, ha detto Pratt del famoso puma, che ha fatto del Griffith Park a Los Angeles, in California, la sua casa per più di un decennio.

Racchiuso in una giungla di cemento, il P-22 è diventato un simbolo della diminuzione della diversità genetica degli animali intrappolati dallo sviluppo urbano.

Pratt lo chiamava “Brad Pitt dei leoni delle montagne” perché era attraente e misterioso, ma fu sfortunato in amore perché si ritrovò senza un partner.

Il puma doveva vivere in un’area di otto miglia quadrate compreso il segno di Hollywood, quando i maschi di questa specie (Puma Concolor) vivevano solitamente in un’area di 150 miglia quadrate.

La sua fama è cresciuta quando è stato “ispirato” a costruire il “ponte più grande del mondo” per gli animali selvatici, inaugurato lo scorso aprile e che consentirà a grandi felini, lupi, coyote, cervi e serpenti, tra gli altri, di attraversarlo in sicurezza. Prendi un’autostrada a 10 corsie fuori Los Angeles.

Pratt ha sottolineato che il P-22 “ha garantito un futuro a tutti i Cougars nelle montagne di Santa Monica”, dove è nato.

“Ha anche mostrato al mondo che le persone e la fauna selvatica possono coesistere. Anche nella città che ci ha dato Carmageddon (una combinazione delle parole inglesi per auto e Armageddon), dove pensavamo che la natura selvaggia fosse bandita molto tempo fa, il P-22 ci ha ricordato che la fauna selvatica è ancora qui.” “.

La fine del P-22

P-22 è stato catturato all’inizio di dicembre nel cortile di una casa in cui era arrivato molto malato. Sebbene si sperasse che sarebbe stato curato e mandato in un centro di accoglienza, gli esami hanno confermato che era stato investito da un’auto, ferendo l’occhio destro e provocando danni a diversi organi.

Inoltre, il gatto aveva condizioni preesistenti che includevano problemi ai reni, perdita di peso cronica e una diffusa infezione parassitaria della pelle, tra gli altri, che hanno spinto il California Department of Fish and Wildlife (CDFW) a decidere di applicare l’eutanasia.

La decisione è stata uno shock per gli ambientalisti e Angeleno dopo la storia del P-22. I veterinari hanno lasciato che Pratt salutasse il puma, che aveva allevato per più di un decennio ma che non aveva mai incontrato.

“Mi sono seduto accanto a lui, l’ho guardato negli occhi per qualche minuto e gli ho detto che bravo ragazzo era. Gli ho detto quanto lo amavo, quanto il mondo lo amava. Gli ho detto quanto ci dispiaceva, ” Pratt ha detto. Prenditi cura di lui, lo deluderemo.”

Il P-22 è stato gettato in mare il 17 dicembre.

Il CDWF ha avvertito: “La situazione non è colpa del P-22 o dell’autista che l’ha colpito; piuttosto, è una possibilità emergente di perdita e frammentazione dell’habitat, e sottolinea la necessità di un’attenta costruzione di attraversamenti della fauna selvatica”. spazi che offrono spazio agli animali selvatici per vagare.

Sfortunatamente, circa 300.000 animali selvatici sono coinvolti in collisioni sulle autostrade americane ogni anno, secondo la Federal Highway Administration.

Pratt ha affermato che il P-22 continuerà ad essere un “simbolo” e il volto della campagna per garantire spazi connessi alla fauna selvatica. “Sebbene sia morto, in fondo è diventato un martire in lutto per la causa”.

Nel suo addio, l’ambientalista ha detto che spera che il P-22 trovi “foreste infinite senza macchina o strada in vista e dove abbondano i cervi, e spero che finalmente trovi il compagno la cui presenza nel Griffith Park gli ha negato per tutta la vita .” . EFE

