La NASA annulla il progetto VIPER a causa dell’aumento dei costi e dei ritardi

La NASA ha deciso di terminare lo sviluppo del progetto VIPER (Volatile Polar Exploration Exploration), dopo una revisione interna completa. L’agenzia spaziale statunitense ha citato l’aumento dei costi, i ritardi nella data di lancio e i rischi di futuri aumenti di budget come ragioni principali per abbandonare questa missione.

Inizialmente il lancio del veicolo era previsto per la fine del 2023. Ma nel 2022 è stato richiesto un rinvio fino alla fine del 2024 per ulteriori test pre-volo del lander Astrobotic. Da allora, ulteriori ritardi nella pianificazione e problemi nella catena di fornitura hanno posticipato la data di preparazione del VIPER a settembre 2025. Oltre a ciò, anche il lancio del modulo Griffin di Astrobotic, parte del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services), è stato posticipato a Simili storia. .

Un ulteriore sviluppo di VIPER avrebbe comportato un aumento dei costi Avrebbe potuto minacciare la cancellazione o l’interruzione di altre missioni del programma CLPS. La NASA ha informato il Congresso della sua intenzione di annullare il progetto.

“Siamo impegnati a studiare ed esplorare la Luna a beneficio dell’umanità attraverso il programma CLPS”, ha affermato Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA a Washington. “L’agenzia ha in programma una serie di missioni per cercare ghiaccio e altre risorse sulla Luna nei prossimi cinque anni. Il nostro percorso sfrutterà al massimo la tecnologia e il lavoro svolto presso VIPER, preservando i fondi essenziali per sostenere la nostra solida missione lunare portafoglio.”

guardando al futuro, La NASA prevede di smontare e riutilizzare strumenti e componenti VIPER per future missioni lunari. Prima dello smontaggio, l’agenzia prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse dell’industria statunitense e dei partner internazionali fino a giovedì 1 agosto, per utilizzare il sistema esistente della navicella VIPER senza alcun costo per il governo.

Astrobotic continuerà la sua missione Griffin One nell’ambito del contratto con la NASAe lavori sul lancio previsto entro l’autunno del 2025. L’atterraggio senza VIPER fornirà una dimostrazione a bordo del modulo Griffin e dei suoi motori.

La NASA cercherà modi alternativi per raggiungere molti degli obiettivi di VIPER E verificando la presenza di ghiaccio al polo sud della Luna. Una futura consegna del CLPS, il Polar Resource Mining Experiment-1 (PRIME-1), previsto per l’atterraggio in Antartide durante il quarto trimestre del 2024, cercherà il ghiaccio d’acqua e condurrà una dimostrazione dell’utilizzo delle risorse utilizzando un trapano e uno spettrometro di massa per misurare il contenuto volatile dei materiali sotto terra.

Inoltre, i futuri strumenti nell’ambito delle missioni con equipaggio della NASA – ad esempio il Lunar Terrain Vehicle – consentiranno l’osservazione mobile di sostanze volatili in tutta la regione antartica, nonché l’accesso degli astronauti ad aree permanentemente ombreggiate sulla Luna per le spedizioni campioni. L’agenzia utilizzerà anche versioni di tre dei quattro strumenti VIPER per i futuri allunaggi in missioni separate.

La navicella spaziale VIPER è progettata per cercare ghiaccio e altre potenziali risorse sulla LunaPer sostenere l’impegno della NASA nello studio del satellite e nella scoperta di alcuni dei più grandi misteri del nostro sistema solare. Attraverso le iniziative lunari della NASA, comprese le missioni umane Artemis e CLPS, l’agenzia sta esplorando la Luna come mai prima d’ora, utilizzando astronauti altamente qualificati, robotica avanzata, fornitori commerciali statunitensi e partner internazionali.