La NASA annuncia importanti cambiamenti nelle direzioni dei centri di ricerca

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha annunciato il ritiro di Kurt Vogel, amministratore associato dello Space Technology Mission Directorate (STMD), segnando l’inizio di cambiamenti significativi nell’agenzia spaziale statunitense. Con effetto immediato, Clayton Turner, direttore del Langley Research Center della NASA, ricoprirà il ruolo di direttore associato ad interim di STMD, mentre Don Schieble, vicedirettore del Glenn Research Center della NASA, ricoprirà temporaneamente la carica di direttore del Langley Center.

“Voglio ringraziare Vogel per il suo servizio alla NASA e augurargli il meglio per il futuro”, ha detto Nelson. “La direzione della missione per la tecnologia spaziale e il nostro centro di ricerca di Langley sono in buone mani con Clayton e Don e non vedo l’ora di continuare a lavorare con loro mentre continuano.” “Stiamo portando la NASA nel futuro.”

Vogel è a capo della STMD da gennaio, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore dell’ingegneria spaziale e presidente del consiglio di amministrazione federale della NASA. con Oltre 30 anni di servizio governativo nel Dipartimento della Difesa degli Stati UnitiVogel ha ricoperto posizioni tecniche senior, senior program manager e capo tecnologo.

Turner è direttore del Langley Center da settembre 2019 Ha più di 30 anni di servizio presso l’agenzia. Durante la sua carriera alla NASA, Turner ha ricoperto diversi incarichi a Langley, tra cui direttore dell’ingegneria, direttore del centro associato e vicedirettore del centro. È stato coinvolto in molti progetti importanti per l’agenzia, dallo sviluppo della tecnologia di esplorazione spaziale a programmi chiave come la missione di monitoraggio satellitare Earth Science Cloud-Aerosol Lidar, l’Infrared Pathfinder e il programma di sviluppo della tecnologia dei materiali polimerici gas-permeabili.

Nel suo nuovo ruolo di direttore ad interim del Langley Center, Schiebel guiderà un gruppo eterogeneo di oltre 3.000 scienziati. Ricercatori, ingegneri, personale di supporto civile e appaltatori impegnati nel progresso dell’aeronautica, nella migliore comprensione dell’atmosfera terrestre e nello sviluppo di tecnologie per l’esplorazione spaziale. Prima di diventare vicedirettore del Glenn Center nel febbraio 2023, Schieble ha ricoperto importanti posizioni di leadership presso il Langley Center ed è stato nominato vicedirettore capo della NASA dopo aver prestato servizio come direttore dell’ufficio di ingegneria dei sistemi del Centro di ingegneria e sicurezza della NASA.

Questi cambiamenti rappresentano un passo fondamentale per la NASA nella sua continua ricerca di innovazione e leadership tecnologica, aprendo la strada a future esplorazioni e scoperte nello spazio e oltre.