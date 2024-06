La NASA cattura una strana forma nello spazio

Stati Uniti: uno forma strana dentro spazio Catturato in video da Il Centro nazionale per l’aeronautica e l’amministrazione spaziale dagli Stati Uniti (una pentola(la sua abbreviazione in inglese) ed è stato condiviso sui social network, con l’avvertimento che il suo percorso è diretto direttamente verso uno dei pianeti del nostro sistema solare, che potrebbe essere Distrutto.

L’oggetto ha una strana proprietà, perché anche se è uno di Due lune A MarteLa sua forma non è rotonda come il resto dei pianeti o lo stesso satellite naturale o il sole, poiché la sua forma è semicircolare e amorfa, somigliante PapàAnche per il suo colore marrone.

Secondo l’Agenzia spaziale americana, la luna di martedì è stata identificata come Phobos Le sue dimensioni sono 27 x 22 x 18 chilometri di lunghezza, rendendolo un oggetto non troppo piccolo, ma nemmeno troppo grande perché la gravità lo influenzi.

In questo senso, la forma quasi circolare di Phobos è dovuta al fatto che “la sua gravità non è abbastanza forte da trasformarlo in una forma sferica (come la Luna terrestre), conferendogli un aspetto grumoso”, ha spiegato la NASA nel suo account Instagram. in cui è stata condivisa una foto della struttura.

Quale pianeta distruggerà Phobos? La NASA ha riferito che anche Phobos è in rotta di collisione con Marte, anche se per arrivarci ci vorrà del tempo, ha detto. Ha aggiunto: “Si avvicina al pianeta rosso ad una velocità di 1,8 metri ogni cento anni. Di questo passo, la luna Si schianterà In Marte In 50 milioni di anni “Oppure verrà licenziata”, ha detto l’agenzia, aggiungendo: READ Samsung Galaxy S23 FE arriva in Spagna per le feste natalizie | smartphone “Questa immagine è stata scattata dalla fotocamera High Risoluzione Science Experiment (HiRISE) sul Mars Reconnaissance Orbiter, che studia Marte dal 2006. La luna di Marte, Phobos, si staglia contro l’oscurità dello spazio. La luna è rosso-marrone e grumosa, punteggiata con una serie di crateri di tutte le dimensioni, ha spiegato, c’è una macchia bianca visibile accanto allo Stickney Crater, un cratere particolarmente grande sul suo lato destro. Con informazioni dall’Herald Mexico