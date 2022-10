La NASA creerà una base lunare stampata in 3D che ha un bell’aspetto

Il Contenitore S Fabbrica spaziale dell’IA Avanzate LINA (L’origine dell’infrastruttura lunare), che è una base avanzata stampata in 3D in situ per proteggere gli astronauti e le missioni critiche sulla Luna

Il progetto fa parte di Tecnologia di costruzione relativa all’ambiente aggiunto (reagire), una collaborazione pluriennale di Sviluppo di tecnologie di costruzione sulla luna Entro il lasso di tempo Missione Artemideche mira a riportare l’umanità sulla luna. LINA è un passo avanti nello sforzo di estendere la civiltà al satellite naturale della Terra S Esploralo in modo sostenibile Ridurre al minimo gli effetti dell’occupazione umana.

LINA è un’unità allungabile Da una singola struttura a un gruppo di subunità, per diventare Posizione lunare più importante e regolare. insieme a Zona residenziale 75 mq (ciascuna unità) e Zona di installazione centrale Su un’area di 90 metri quadrati, si prevede nel prossimo decennio di accogliere gli astronauti che sono stati inviati sulla Luna.

Questo è progettato per essere tuo Aspettativa di vita media di almeno 50 anni In questo modo Protezione degli astronauti della NASA Contro i rischi come gli eventi di particelle solariE il terremoti lunariE il Effetti S Condizioni di freddo durante la notte lunare.

sarà la struttura Si trova al polo sud lunaredescritto comeL’apice della luce eterna“. Lì, il sole è quasi ovunqueideale per la produzione di energia solare, e si ritiene che le aree inferiori permanentemente ombreggiate contengano acqua che potrebbe consentire ciò operazioni di raccolta dell’acqua. Sulla stessa linea, La struttura comprende tre unità separate che condividono a cortile comune e unisciti Albero fotovoltaico per catturare e raccogliere direttamente l’energia solare. direzione LINA Fornisce auto-ombreggiatura, quindi beneficio Caratteristiche topografiche del paesaggio lunare per Proteggilo dalle letali radiazioni solari e cosmiche.