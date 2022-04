La NASA è pronta per il primo test sulla rampa di lancio del suo enorme razzo lunare

Sabato 9 aprile la NASA condurrà un terzo test sulla rampa di lancio del suo razzo lunare di prossima generazione presso il Kennedy Space Center in Florida.

Questo nonostante l’emergere di un altro problema tecnico che la NASA sta ora lavorando per risolvere.

Due precedenti tentativi della scorsa settimana di avviare la cosiddetta “prova con indumenti bagnati” sono stati annullati a causa della scoperta di problemi tecnici, Il primo è a causa di un problema con la ventola. Associato a un lanciarazzi a spalla e Il secondo è dovuto a una valvola bloccata. Attrezzatura a terra sulla piattaforma.

Giovedì, NASA Riferito È stato scoperto un altro problema, questa volta correlato alla pressione di spurgo dell’elio nel motore dello stadio superiore. Dopo il processo di risoluzione dei problemi, gli ingegneri sono stati in grado di eseguire una normale disinfezione con elio, ma continuano a indagare sulla causa del problema.

Bene, la due giorni di prove generali sul bagnato inizierà al Kennedy Space Center sabato alle 14:40 ET.

L’esercizio vedrà gli ingegneri della NASA riempire di carburante un potente razzo Space Launch System (SLS) prima di eseguire un conto alla rovescia simulato.

Se tutto andrà secondo i piani e non sorgeranno ulteriori problemi tecnici, la NASA sarà in grado di prepararsi per il primo lancio del razzo SLS e della navicella spaziale Orion, si spera nei prossimi due mesi.

La missione Artemis I senza equipaggio invierà Orion su un sorvolo della Luna in un test completo dei suoi sistemi di volo spaziale. Artemis II volerà sulla stessa rotta ma con un equipaggio a bordo, mentre l’attesissima missione Artemis III, attualmente prevista al più tardi per il 2024, porterà sulla luna la prima donna e le prime persone di colore.

Sembra che la NASA debba prendersi una pausa con il tanto atteso test sulla rampa di lancio del suo razzo di prossima generazione. Oltre ai problemi tecnici degli ultimi giorni, è stata riprogrammata anche la data del primo tentativo di test dopo che quattro fulmini hanno colpito le torri dei fulmini della rampa di lancio.

