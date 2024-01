La NASA è riuscita ad aprire la capsula bloccata dell'asteroide Bennu dopo tre mesi di pianificazione su come farlo

La scusa era quella di avere due viti incastrate, mentre la chiave era non contaminare esemplari di valore

La sonda OSIRIS-REx sta ora viaggiando verso un altro asteroide con un nuovo nome, OSIRIS-APEX

11 gennaio 2024 alle 19:49 Aggiornato l'11 gennaio 2024 alle 20:02

La pazienza ha dato i suoi frutti. Ingegneri di missione NASA OSIRIS-REx Dopo tre mesi di lavoro, sono riusciti ad aprire il contenitore del campione restituito da una sonda spaziale dall'asteroide Bennu il 24 settembre.

La storia si diffuse a macchia d'olio: due dei 35 bulloni che sigillavano il contenitore di rocce e polvere dell'asteroide erano bloccati e gli ingegneri del Johnson Space Center della NASA non riuscivano ad allentarli.

tanto tempo Nessuna contaminazione del bottinogli ingegneri hanno iniziato a sviluppare strumenti specifici per rimuovere le due viti, cosa che ha costretto gli scienziati a fermarsi temporaneamente su 70 grammi di materiale attaccato ad altre parti della capsula.

“I nostri ingegneri e scienziati hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per mesi per progettare, sviluppare e testare nuovi strumenti che ci abbiano permesso di superare questo ostacolo”. La NASA pubblica oggi.

Due delle viti più famose della NASA

I campioni prelevati dall'asteroide Bennu si trovano dalla fine di settembre in una camera bianca costruita appositamente per la missione OSIRIS-REx all'interno dell'Edificio 31 del Johnson Space Center di Houston, vicino a dove la NASA conserva i campioni lunari delle missioni Apollo.

La sonda spaziale OSIRIS-REx è arrivata sull'asteroide Bennu nel 2018. Dopo aver orbitato attorno alla sua superficie per 505 giorni, si è avvicinata alla superficie, ha esteso il suo braccio robotico e ha soffiato azoto sull'asteroide con un meccanismo complesso chiamato TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Meccanismo) che raccoglie campioni di polvere e roccia.

Il team della missione OSIRIS-REx festeggia

Sebbene alcuni campioni di polvere abbiano aderito ad altre parti del TAGSAM, la maggior parte è rimasta sigillata, come previsto, nel contenitore del campione. Una volta recuperata la capsula, la NASA è riuscita a rimuovere con successo 33 delle 35 viti dal contenitore del campione, ma non è stata in grado di aprire le due viti bloccate utilizzando strumenti approvati per l'uso nella camera bianca.

Soluzione: realizzare due nuovi utensili con punte da trapano personalizzate e un grado di foratura specifico Acciaio inossidabile chirurgico non magneticoÈ il metallo più duro approvato per l'uso nei vani portaoggetti per prevenire la contaminazione.

Questi strumenti sono stati testati in laboratorio e hanno funzionato come previsto, quindi sono stati poi utilizzati per aprire il contenitore. Ora non resta che smontare il resto del TAGSAM per recuperare la polvere in eccesso. La massa totale di materiale che la sonda OSIRIS-REx è stata in grado di raccogliere durante la sua missione su Bennu non è stata ancora determinata.

Viaggio agli albori del sistema solare

Oltre ad essere un asteroide pericoloso, Bennu ha 4.500 anni. Approssimativamente l'età del sistema solare. Gli scienziati sono ansiosi di ottenere campioni per studiarne la composizione e ricostruire attraverso di essi la storia del sistema solare. Se ci sono composti organici, come sembra, potrebbero essere l’origine della vita.

Alcuni dei campioni di Bennu verranno conservati a -80°C e altri a temperatura ambiente per garantirne la conservazione per decenni.

Per quanto riguarda OSIRIS-REx, dopo il lancio la capsula ha continuato il suo viaggio verso un nuovo asteroide: Apophis. La sonda è stata rinominata Osiride-Apice. Raggiungerà l’asteroide poco dopo essere passato a soli 38.000 chilometri dalla Terra. Per fare questo, deve avvicinarsi al sole ed essere esposto a temperature più elevate di quelle per cui è stato progettato per resistere, ma sembra resistere.

