La NASA ha ammesso una prognosi molto scoraggiante per i due astronauti bloccati nello spazio a bordo della nave Starliner.

Il ritorno sulla Terra dei due astronauti che hanno viaggiato a giugno sulla prima missione della navicella spaziale Starliner con equipaggio della Boeing verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è incerto. Per la prima volta la NASA ha ammesso di non sapere quando gli astronauti potranno tornare sulla Terra.

L’avventura, che durerà poche ore, va avanti già da più di due mesi, e l’agenzia spaziale ammette che la soluzione non potrà arrivare prima del 2025, senza una data precisa. La nave ha subito un guasto alla propulsione e una perdita di elio nella capsula, interrompendo l’operazione.

L’Agenzia spaziale americana ha fatto sapere che sta continuando ad analizzare i dati sui sistemi di propulsione della navicella spaziale Starliner. Valutare le Opzioni di Reso.

La nave Boeing decollò il 7 giugno e poi iniziarono i problemi.

Gli astronauti Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Sonny” Williams festeggiano oggi 70 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quasi otto settimane in più del previsto.

“Se la NASA interviene e dice: ‘Ehi, ora vogliamo che il nostro equipaggio torni a casa con un altro veicolo’, ciò di per sé non dovrebbe essere classificato come un incidente”, ha affermato Ross DeLoach, capo dell’Ufficio per la sicurezza e la protezione della NASA. . Sicurezza, la NASA ha avvertito oggi per la missione.

Il ritardo nel rientro “non significa necessariamente che dobbiamo considerarlo un incidente”. DeLoach lo ha confermato in una teleconferenza.

Il 7 agosto la NASA ha rivelato che stava valutando la possibilità di riportare nuovamente gli astronauti nel febbraio 2025 a bordo della capsula Dragon di SpaceX.

L’assistente amministratore della direzione delle missioni delle operazioni spaziali della NASA, Ken Bowersox, ha spiegato che le squadre stanno conducendo un’analisi approfondita di tutti i dati e i commenti degli esperti di sistemi di propulsione, al fine di “pianificare le nostre opzioni di ritorno”.

Powersox prevede che l’analisi sarà pronta entro la metà o la fine della prossima settimana, anche se con una certa flessibilità.

Ha spiegato che la NASA ha “tempo a disposizione prima di riportare a casa il veicolo Starliner e vogliamo sfruttare questo tempo saggiamente ora”, mentre gli astronauti sono “molto impegnati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e sono ansiosi quanto noi di prendere una decisione”. ”

Willmore e Williams avrebbero dovuto tornare sulla Terra a metà giugno, pochi giorni prima del lancio dal Kennedy Space Center in Florida, ma il guasto del propellente e piccole perdite di elio nello Starliner ne hanno impedito il ritorno.

Il capo astronauta della NASA, Jose Hess, ha sottolineato che “questa missione è un volo di prova” e che tutti, compresi gli astronauti, “sanno che potrebbe non essere perfetto”.

Ha osservato che l’agenzia spaziale si è presa il tempo necessario per assicurarsi di “non esporre l’equipaggio, che secondo lui contribuisce per innumerevoli ore alla ricerca scientifica, a rischi maggiori del necessario”.

Ha sottolineato che se i due astronauti non fossero tornati a casa a bordo della nave Starliner e fossero rimasti a bordo del laboratorio spaziale, “Avranno circa altri otto mesi in orbita.” Non si tratta di una situazione senza precedenti, perché “abbiamo portato a termine con successo molte missioni a lungo termine”.

La NASA ha già detto che non c'è ancora una data per il ritorno dei due astronauti, e che sta valutando l'opzione del loro ritorno nel febbraio 2025 nella capsula Dragon di SpaceX, o anche nella navicella russa Soyuz.

La NASA e SpaceX avevano già posticipato il lancio della missione Crew-9 con equipaggio dal 18 agosto al 24 settembre.