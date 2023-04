La NASA ha annunciato lunedì l’equipaggio della missione Artemis II che viaggerà sulla luna

L’umanità sta per fare un altro passo verso il ritorno sulla Luna.

Lunedì 3 aprile, la NASA annuncerà i nomi dei tre americani e di un canadese che si lanceranno l’anno prossimo in una missione sulla luna chiamata Artemide II. Nel 2024 voleranno intorno alla luna e diventeranno i primi umani in 50 anni a vedere questo posto da vicino.

Saranno anche i primi esseri umani a pilotare il nuovo veicolo spaziale Orion, che ha completato una missione automatizzata e senza equipaggio l’anno scorso. Ma qual è il compito?

Alcuni momenti critici

Poco dopo il lancio su un razzo SLS dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, attraverseranno una serie di momenti critici. Orion accenderà i suoi propulsori e altri componenti e il motore principale si spegnerà e si separerà.

Poi arriva la parte entusiasmante, la cosiddetta iniezione a mezzaluna, quando una parte principale di Orion – nota come Modulo di servizio ESA – è stata costruita in Europa. Spingerà Orione fuori dall’orbita terrestre verso la Luna.

A quel punto, tutti e quattro i membri dell’equipaggio potranno togliersi dalle nuove tute da volo arancioni progettate appositamente per Orion che indosseranno durante il lancio e il rientro. Sono impermeabili e ignifughi Possono mantenere in vita l’equipaggio per sei giorni In caso di perdita di pressione della cabina.

Non metteranno piede sulla luna

È un viaggio relativamente lungo: i quattro astronauti di Artemis II** impiegheranno 9 giorni e 13 ore volando per 370.000 km per raggiungere la luna. ** Una volta raggiunta la luna, orbiteranno intorno alla luna per sei giorni.

I quattro astronauti, i cui nomi stanno per essere resi noti, non toccheranno rocce lunari né scenderanno sulla luna terrestre. Almeno questa volta, però, giocano un ruolo importante. E questo è già nel 2025, ILMissione ArtemideIII consentirà agli astronauti di atterrare sul polo sud della lunal’area scelta dalla NASA come luogo migliore per installare una base lunare permanente.