La NASA ha catturato questa immagine dallo spazio di Salar de Coipasa e Sajama

Dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un astronauta è riuscito a scattare una foto dello Spazio del Salar de Coipasa, Sajama e del Lago Titicaca. L’attenzione dell’astronautaIl centro di Andres confina con Bolivia, Cile e Perù.

Nevado de Sajama e i suoi numerosi vulcani possono essere visti da altitudini più elevate, con parziale formazione di ghiacciai e calotte nevose, in alto a destra dell’immagine. Si prevede un lago salato che è il Salar de Quebassa.

Giunto, tra i confini della Bolivia e del Perù, spicca il Lago Titicaca, ad un’altitudine di oltre 3810 metri sul livello del mare, È uno dei laghi più grandi e più alti del mondo.

Ti potrebbe piacere anche leggere:





Sebbene la cattura sia stata catturata il 19 luglio 2020, è stata recentemente condivisa da uno degli astronauti che è riuscito a catturare questi luoghi nelle Ande. È stato rilasciato dall’Earth Observation Facility della Stazione Spaziale Internazionale L’unità di scienze della terra e telerilevamento presso il Johnson Space Center (JSC).

Spicca anche il Nevado Sajama in Bolivia, che ha un’altezza massima di 6.542 metri sul livello del mare, il vulcano è inattivo, ma la vista è davvero sorprendente. Da lì puoi vedere l’arco vulcanico Regione andina del deserto di Atacama e delle Ande.

Ti potrebbe piacere anche leggere:





La NASA ha affermato che la costa, che corre sotto le montagne ed è divisa in due da canyon, è il lato occidentale della regione andina. Vicino alle montagne costiere si può vedere il deserto di Ataca, Una delle regioni più aride del mondo.

Per gli esperti della NASA, questo è lo spazio “semi arido” Un favorito per studi simili o ricreazioni del suolo marziano, è un ambiente ideale per la rigenerazione degli spazi. Gli esperti dicono che questa regione del deserto riceve con una media annua inferiore a 5 mm.