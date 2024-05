La NASA ha spiegato cosa si prova ad entrare in un buco nero

Uno studio ha condotto una ricerca che mostra come sarebbe essere risucchiati in un buco nero. Conosco i dettagli.

IL una pentola Sviluppato Nuova visualizzazione immersiva Il che ci permette di entrare nell’orizzonte degli eventi di Buco nero Attraverso il supercomputer. Gli scienziati possono studiare come questa forza della natura influenza attraverso di essa l’universo reale Simulazione dettagliata . Queste visualizzazioni create sono disponibili in vari Formati.

Ci sono video dimostrativi che funzionano come Guide turistiche E video 360 gradi Ciò consente agli spettatori di guardarsi intorno durante la guida. Sono state create anche mappe piatte dell’intero cielo. Jeremy Schnittman, astrofisico del Goddard Space Flight Center della NASA, ha simulato due scenari: uno in cui la telecamera, come un astronauta, ha tentato di attraversare l’orizzonte degli eventi e un altro in cui non è riuscita a raggiungerlo ed è stata respinta.