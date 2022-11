La NASA ha trovato prove che Marte potrebbe essere stato abitabile

mars-portada-1625762529.jpg Martedì: un germe che può vivere sul pianeta rosso.

viaggio nello spazio

missione della NASA Ha percorso più di 13 chilometri su Marte dal febbraio dello scorso anno.Secondo l’agenzia di stampa Europa Press.

distanza lavoro duroL’analisi delle rocce scavate da Perseverance ha mostrato che c’erano segni di un passato acquoso che conteneva anche molecole organiche che sono alla base della vita così come la conosciamo.

in ogni caso, il La presenza di composti organici (composti chimici con legami carbonio-idrogeno) Nessuna prova diretta della vitain quanto questi possono essere creati attraverso processi non biologici, quindi Sarà richiesto un compito futuro Prendi campioni a terra per determinarlo.

Trova Marte

Lo studio, condotto dai ricercatori del Caltech, è stato condotto da un team internazionale che comprendeva ricercatori dell’Imperial College London (ICL).

Il professor Mark Sefton, del Dipartimento di Scienze della Terra e Ingegneria dell’Imperial, che è un membro del team scientifico coinvolto nelle operazioni del rover su Marte, ha espresso la sua posizione. Speriamo che i campioni “un giorno” raggiungano la Terra.

“Spero che un giorno questi campioni possano essere riportati sulla Terra in modo da poter vedere prove di acqua e possibile materia organica ed esplorare se le condizioni fossero adatte alla vita nella prima storia di Marte”, ha detto Sifton in una nota.

Da parte sua, Perseverance ha precedentemente trovato composti organici nel delta di Jezero.