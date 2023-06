La NASA inizia una missione di simulazione di un anno su Marte

“Facciamo anche isotopi in qualcosa chiamato HERA (Human Exploration Research Analogue), e le nostre missioni sono durate 45 giorni. E poi raccogliamo dati anche su altri isotopi, con durate diverse, ma queste saranno tre missioni nel corso di un anno, che è davvero un bel isolamento prolungato”.

L’equipaggio è stato scelto per essere “simile agli astronauti”, secondo Bell, con la condizione di ottenere una laurea in uno dei campi. Yanbu (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), più esperienza professionale nel campo prescelto o esperienza nella leadership o nell’addestramento militare. Anche loro hanno dovuto affrontare la stessa cosa Test fisici e psicologici Quello candidati astronauti per assicurarsi che si adattino al programma.

Haston, uno Ricercatore chi studia le malattie umane, lo è Comandante di missione. Brockwell, A.; Ingegnere strutturaleÈ Ingegnere di volo dell’equipaggio. Jones lo è medicoAttingendo alla sua esperienza come medico di medicina d’urgenza, Selariu, microbiologa dell’esercito degli Stati Uniti, lo è Ufficiale scientifico.

Celario è stato originariamente selezionato come membro dell’equipaggio di riserva, ma ha sostituito Alyssa Shannon, un’infermiera di pratica avanzata, prima dell’inizio della missione. IL una pentola Nessuna spiegazione è stata fornita per il cambiamento.

Missione impegnativa

Non solo Haston, Brockwell, Jones e Selariu dovranno stare insieme per più di un anno, ma dovranno anche adattarsi ad alcuni degli stessi cambiamenti che… Equipaggio su Marte.

“Cosa stavi davvero cercando? chappia è una simulazione Le reali condizioni di Marte In termini di vincoli di risorse, con l’isolamento confinato che è uno di quei limiti “, ha detto Bell. “Ma limitiamo anche l’equipaggio a una dieta di volo spaziale, comunicazioni ritardate, programmi relativi alle missioni, emergenze e altri vincoli di risorse”.

Ecco come sono i dormitori, in cui l’equipaggio vivrà per un anno.Bill Stafford NASA-JSC Houston TX

Il Centro di controllo missione e la console di sicurezza saranno sempre occupati, ma i messaggi da Marte Dune Alfa Ci vorranno 22 minuti per riceverlo, che è lo stesso tempo che impiegherai tu Una chiamata da Marte per raggiungere il suolo. E l’equipaggio mangerà cibi liofilizzati, resistenti al calore e stabili a scaffale, ma dal momento che non simulano Gravità di Marte (38% della gravità della superficie terrestre), verrebbero risparmiati dall’uso di a Servizi igienici privati.

L’equipaggio avrebbe anche seguito l’ora terrestre, contando i giorni (24 ore) anziché il sole (circa 24 ore, 39 minuti, 35 secondi).

equipaggio chappia Vivranno per il prossimo anno come se lo fossero davvero Martee partecipare alle stesse attività degli astronauti in pianeta rosso. Saranno incaricati dal Controllo Missione di condurre ricerche scientifiche, eseguire lavori di manutenzione dell’habitat e mantenere fresche le loro colture alimentari. Tuttavia, possono anche incontrare problemi periodici e imprevisti per vedere come reagiscono.