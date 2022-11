La NASA lancia il satellite meteorologico – NBC Los Angeles

AngeliGli Stati Uniti hanno lanciato giovedì un satellite per migliorare le previsioni meteorologiche e uno scudo termico sperimentale per proteggere i veicoli spaziali che entrano nell’atmosfera.

Un razzo Atlas 5 della United Launch Alliance che trasportava il razzo congiunto della NASA Polar Satellite System 2 e il suo carico utile di prova è decollato all’01:49 dalla base dell’aeronautica di Vandenberg, a nord-ovest di Los Angeles.

Sviluppato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, il satellite è stato posizionato in orbita attorno alla Terra da un polo all’altro, unendosi ai satelliti precedentemente lanciati in un sistema progettato per migliorare il monitoraggio climatico e le previsioni meteorologiche.

Il blog della missione della NASA ha affermato che non ci sono dati immediati per confermare il dispiegamento dei pannelli solari.

I responsabili della missione NOAA JPSS-2 hanno confermato che il satellite aveva ottenuto un segnale e stava ricevendo e rispondendo ai comandi. Il satellite sta attualmente ricevendo energia ed è in una configurazione sicura e stabile mentre gli equipaggi valutano le condizioni dei pannelli solari”.

I cinque pannelli sono stati compressi in una fisarmonica per il rilascio. Una volta aperto, si estenderà fino a 9,1 metri (30 piedi).

I funzionari della missione hanno affermato che il satellite rappresenta l’ultima tecnologia e aumenterà la precisione delle osservazioni dell’atmosfera, degli oceani e della terra.

Dopo il lancio del satellite, il razzo è stato riacceso per posizionare il carico utile di prova al fine di tornare nell’atmosfera terrestre e nell’Oceano Pacifico.

Lo scudo, chiamato LOFTID, potrebbe essere utilizzato per rallentare e proteggere i veicoli spaziali pesanti mentre scendono nell’atmosfera, come quelli su Venere o Marte, o i carichi utili che tornano sulla Terra.

LOFTID si gonfia fino a circa 6 metri (20 piedi) di diametro. La NASA ha detto che un’imbarcazione ha raccolto lo scudo e poi si è diretta a recuperare un’unità dati che è stata espulsa durante la discesa.