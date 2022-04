La NASA lancia il suo aereo supersonico che viaggerà da New York a Madrid in tre ore

Uno dei principali obiettivi a breve termine di Contenitore È il ripristino dei voli supersonici due decenni dopo che il Concorde ha cessato le operazioni e ha navigato in tutto il mondo.

quindi, il Agenzia spaziale americanasta sviluppando il programma Il silenzioso aereo supersonico X-59 con tecnologia supersonicao più semplicemente perché tutti possiamo capirlo, Velivolo con tecnologia supersonica silenziosa Il suo obiettivo è ridurre l’esplosione acustica di questi dispositivi.

Questa esplosione sonora è un fenomeno che si verifica quando viene superata la velocità del suono. è chiamato, 1200 chilometri orariche porta a una grande esplosione Può essere ascoltato anche a miglia di distanza. Pertanto, questa fu una delle carenze del Concorde e che pose fine alla sua utilità. Apparentemente, una delle soluzioni a questo problema è il successo del primo prototipo che ha eseguito con successo i test TexasE stato unito.

rompendo la barriera del suono

Attraverso una dichiarazione, il Contenitore Ha assicurato che i test a terra fossero “condotti per garantire che l’aereo fosse in grado” e che fosse in grado di “sopportare i carichi e le pressioni del volo supersonico”. Il L’X-59 sarà lungo circa 30 metri e avrà una velocità di 1,4 volte la velocità del suono., che è di circa 1.700 chilometri orari. Ciò consentirà Un viaggio tra Madrid e New York in sole tre ore e mezza.

Stanno ancora continuando i test necessari per poter avanzare verso il suo “primo volo” da quando il suo sviluppo è iniziato nel 2016. Il piano iniziale lo prevedeva Il primo volo avrà luogo nel 2020ma a causa di una serie di ritardi, Era impossibile. Oggi le date sono state aggiornate e si prevede che entro la fine di quest’anno, 2022, potremo vedere in funzione il velivolo testato dal 2018. Ecco come hanno annunciato il loro ritorno su Twitter: