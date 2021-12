La NASA mette in orbita il telescopio più potente del mondo (+ video) – CMHS Radio Caibarién

Leggi l’articolo: 1

il NASA Sabato ha lanciato in orbita il James Webb Telescope, che consentirà agli astronomi di vedere lo spazio con nuovi “occhi” e raggiungere angoli dell’universo precedentemente inaccessibili.

Nello spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, è stato lanciato un razzo Ariane 5, che trasporterà il potente telescopio a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra., nel nord-est del Sud America.

Cosa ti aspetti da James Webb?

La comunità scientifica spera che il nuovo telescopio spaziale sia il più grande, il più costoso e il più potente della storia, Aiuta a illuminare i misteri del nostro sistema solare e chiarire le incognite sulla struttura e l’origine dell’universo.

Da Marte, alle galassie più lontane, James Webb ci avvicinerà ad altri mondi, diventando Una sorta di macchina del tempo per colmare importanti lacune nella scienza e rispondere alle domande Su come si sono formate le prime stelle e galassie, come i buchi neri influenzano la formazione dell’universo o come studiare la materia oscura non rilevabile e determinare se esistesse nei primi eoni dell’universo.

Come potrebbe essere una macchina del tempo?

Sebbene l’idea possa sembrare irrealistica e confusa, tieni presente che il telescopio James Webb è progettato specificamente per essere in grado di catturare la luce antica da alcune delle galassie più antiche. Poiché la luce impiega tempo per viaggiare attraverso lo spazio, c’è un ritardo tra la sua realizzazione e il momento in cui quell’evento si è effettivamente verificato, e nel mezzo delle vaste distanze dello spazio, quel periodo può durare molti anni prima che la luce raggiunga la Terra.

Mentre la luce delle prime galassie viaggiava attraverso lo spazio, l’espansione dell’universo si estendeva alle lunghezze d’onda, con la luce che si precipitava verso la sua forma a infrarossi che emetteva calore. James Webb lavorerà proprio alla lunghezza d’onda della luce infrarossa, che è invisibile all’occhio umano e ci permette di studiare la formazione e l’evoluzione delle prime stelle, galassie e pianeti del nostro sistema solare.

Il telescopio dovrebbe osservare la luce emessa dalle prime stelle e galassie dell’universo, che rivelerà la forma delle stelle 13,7 miliardi di anni fa.

un telescopio

Il James Webb Telescope, guidato dalla NASA, è un progetto congiunto internazionale dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e dell’Agenzia spaziale canadese (CSA).

L’osservatorio spaziale è 100 volte più potente del precedente Hubble, che sta per orbitare per 32 anni, e poiché sarà così lontano, non può essere riparato se un pezzo chiave, come lo specchio pieghevole con 18 elementi esagonali in berillio o il parasole, viene danneggiato.

Lo specchio di James Webb è il più grande mai lanciato nello spazio per studiare l’universo: è largo 6,5 metri nel punto più largo, ma essendo di berillio è più leggero dello specchio di Hubble. Ciascuno dei suoi diciotto elementi è placcato in oro estremamente sottile per riflettere la luce infrarossa.

Il più costoso della storia

Lo sviluppo e il rilascio di James Webb erano in ritardo. L’idea di creare il telescopio si è cristallizzata negli anni ’90 e nel 2004 è iniziata la costruzione, che era in pericolo, poiché le autorità statunitensi volevano annullare il progetto a causa del suo costo elevato, che ha distolto fondi da altri programmi spaziali, così finì. Solo nel 2019.

James Webb ha un prezzo stimato di $ 10 miliardi, che include i primi cinque anni di attività. L’Agenzia spaziale europea si è occupata dei costi di lancio a bordo di un razzo Ariane 5.

Perché viene chiamato James Webb e per quanto tempo funzionerà?

Mentre il telescopio Hubble prende il nome dall’astronomo Edwin Hubble, che un secolo fa affermò che ci sono innumerevoli galassie al di fuori della Via Lattea e che l’universo è in continua espansione, il suo successore Prende il nome da James Webb, che ha guidato la NASA dal 1961 al 1968.

Webb ha guidato i progetti Mercury e Gemini e la prima fase del programma di sbarco sulla luna Apollo. Nel 2002, un decennio dopo la sua morte, la NASA ha scelto il suo nome per il nuovo telescopio.

La missione del telescopio durerà dieci anni ed è improbabile che serva ancora la scienza. Le limitazioni sono inerenti al loro stesso design: Per garantire l’elevata sensibilità del sensore che penetra nell’infrarosso profondo, è necessario raffreddarlo costantemente con elio liquido a meno 267 gradi Celsius. Quando il frigorifero si esaurirà, James Webb morirà.

Video: Il lancio del telescopio James Webb